Bijesna na muža jer je platio da mu striptizeta pleše u krilu: 'Užasno me povrijedio...'

Jedna žena izazvala je raspravu na internetu nakon što je na Mumsnetu upitala korisnike što bi učinile da njihovom mužu striptizeta pleše u krilu. Naime, njezin suprug bio je na momačkoj večeri kod jednog prijatelja, te imao privatni ples u krilu kao i svi ostali, no samo je on od njih svih u braku pa smatra da je on jedini pogriješio.

Kako piše Mirror, žena tvrdi da nije sigurna kako se osjećati u vezi s tim i da je ozbiljno narušio njezino povjerenje.

- Moj suprug je platio privatni ples u krilu na momačkoj zabavi svoga prijatelja. Kaže da je bio toliko pijan da se toga jedva i sjeća, ali zbog toga se ne osjećam ništa bolje - napisala je u objavi.

Korisnike Mumsneta upitala je je li nerazumna i je li pretjerala, no reakcije su bile poprilično podijeljene. Neki su smatrali da je to razlog zbog kojeg bi oni prekinuli vezu.

- Za mene osobno je to prekoračenje neke granice. Sigurna sam da on ne bi bio sretan da ste vi platili da vam goli muškarac pleše u krilu? - napisala je jedna korisnica.

- Nema veze što se ne sjeća, odlučio je platiti da mu ona pleše u krilu. Ja ga ne bih niti mogla dodirnuti više, to je za mene oblik varanja - dodala je druga.

No, neki korisnici nisu to vidjeli kao nešto toliko pogrešno jer je to jednostavno neki oblik tradicije na takvim zabavama.

- Ne bih se toliko uzrujavala zbog toga. To se događa na mnogim momačkim i djevojačkim zabavama - komentirala je treća korisnica.

U drugoj objavi žena je otkrila da se njezin suprug ispričao i da je rekao kako je već na zabavi zažalio što je to učinio. Trenutno rade na tome da poprave svoj odnos, ali žena tvrdi da je još uvijek povrijeđena.

- Bio je iskren i sve mi ispričao. Zamolila sam ga da mi da malo prostora jer mi treba vremena da mu to oprostim. Nedostatak poštovanja prema našem braku i pomisao na to da su on i neka gola žena bili sami u sobi, stvara mi mučninu u želucu - zaključila je.

