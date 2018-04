Bankrotirao nakon što mu je bivša žena prokockala 30 milijuna kuna

Christopher Forte za ženin problem s klađenjem doznao je tek nakon njihova razvoda, a zbog svoje zaljubljenosti nije primijetio da je njegova žena otuđila njemu i njegovim roditeljima gotovo 1.5 milijuna kuna. Sada već bivša žena rekla mu je kako duguje dvojici poduzetnika 21 milijun kuna te da ima nagomilani minus na kreditnoj kartici.

Forte i Julia Posman, koja se u Englesku preselila s dvadeset godina, u brak su stupili 2014., a imali su čak dvije proslave – jednu u hotelu Grosvenor, a drugu za njezinu kinesko-indonezijsku rodbinu u Indoneziji. Na probleme "u raju" Christopher nije dugo čekao budući da je njegova supruga ubrzo počela tražiti njega i njegove roditelje pozajmice tvrdeći kako joj je potrebna imovina u vrijednosti 42 milijuna kuna kako bi dobila vizu. "U retrospektivi, to je bila glupost", kaže gospodin Forte. "Ja sam Britanac, ona je bila moja žena i zato smo joj mogli nabaviti legalnu vizu za nekoliko tisuća funti", prenosi Metro.

"Ali ja to tada nisam shvaćao – bio sam zaljubljen. Znao sam se ujutro probuditi, a ona bi sva uplakana tražila još 125.000 kuna", nastavlja Fonte. Tvrdi da joj je posudio 380 000, dok su joj njegovi umirovljeni roditelji dali milijun i 100 000 kuna. Ona je cijelo vrijeme tvrdila kako taj novac sjedi na njezinu računu. Tako je bilo do 2016. kada je Forte dobio pismo od gospodina Roitera koji mu je rekao da su on i njegov poslovni partner Kaye gospođici Posman posudili 21 milijun kuna, čime je iznos njenog cjelokupnog dugovanja skočio na 30 milijuna kuna. Poslije je rekla kako je bratu dala gotovo šest i pol, roditeljima nešto više od dva milijuna kuna, a ostatak je prokockala.

Nakon razvoda, Posman je pristala platiti 1.5 milijuna kuna koje duguje Fonteu i njegovoj obitelji, ali on tvrdi da još nije vidio niti peni, što ga je prisililo da proglasi bankrot. Trenutačno je smješten u stanu kod svoje rodbine, dok njegova bivša žena živi u stanu na obali nedaleko od Hovea. "Ovisnost o kockanju jedna je od najgorih zbog štete koju načini obiteljima. Ona se za mene nije udala zbog novca, ali je primijetila da nisam snažna osoba. Ona ne zaslužuje vizu", zaključuje Fonte.