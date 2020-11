Balerina oboljela od Alzheimera sjeća se jedne stvari - koreografije na Labuđe jezero koju je izvodila u mladosti

Marta C. Gonzales bila je prima balerina u New Yorku, 1960-ih. Živjela je u Valenciji sve do prošle godine kada je preminula. Jedan njezin video snimljen pred kraj života, proširio se nedavno internetom i oduševio, ali i rasplakao mnoge.



Bolovala je od Alzheimerove bolesti, ali sjećala se jedne stvari jako dobro - koreografije na omiljenu skladbu koju je izvodila u mlađim danima.



U videu joj mladić daje slušalice i pušta skladbu "Labuđe jezero", ruskog skladatelja Petra Iljiča Čajkovskog. Kratko nakon što glazba krene, po Martinom izrazu lica vidi se da ju prepoznaje. Iako je u invalidskim kolicima, to ju nije spriječilo da barem rukama izvede dio koreografije.



Nakon što je glazba završila, osoblje u domu koje je uz nju, počastilo ju je pljeskom, a Marta je rekla da je jako emotivna u vezi glazbe i baleta.

Pogledajte video:

Video je objavila Asociación Musica para Despetar, Španjolska udruga koja uz pomoć glazbe pokušava vratiti neke uspomene oboljelima od Alzheimera.



"Balerina će uvijek biti balerina. Slušanje skladbe njezinog života probudilo je uzbuđenje i razne emocije", napisala je udruga u opis videa koji je prokomentirala i koreografkinja i direktorica kazališta, Arlene Phillips: "Video je slomio moje srce. Povratak sjećanja i tuga na njezinom licu su zaista dirljivi... Neprocjenjivo je to što glazba može vratiti takva sjećanja."



Kako tvrde iz Alzheimer.org, terapija glazbom zaista pomaže ljudima koji imaju poteškoće s depresijom, anksioznošću, socijalnim životom, komunikacijom i pamćenjem, prenosi UNILAD.

