BabyRoom – prvi hrvatski podcast na temu roditeljstva krenuo s emitiranjem

Lansiran je prvi hrvatski podcasta na temu roditeljstva – BabyRoom. Projekt je nastao kao posljedica druženja nekoliko mama, koje su ujedno i dio svoje karijere provele kao radijske novinarke.

– Podcast, kao rastući format na svjetskom tržištu, polako nalazi mjesto i među hrvatskim slušateljima, a tema roditeljstva kod nas je u tom formatu još neistražena. Činjenica da smo bile novinarke, samo znači da imamo hrpu dodatnih pitanja i želju doći do prave informacije – izjavila je jedna od pokretačica Andrea Husain Orlić.

Svi znamo da djeca postave i do 300 pitanja dnevno, no malo je poznato koliko pitanja se javlja u glavama roditelja, pogotovo onih novih. Upravo je to bio jedan od motiva za snimanje ovog audio podcasta, koji u prvim epizodama obrađuje teme susreta s roditeljstvom, vrtićkih iskustava i božićnog veselja.

– Kao što kaže naš slogan: More than baby talk, neće tu biti razgovora isključivo o bebama, nego i o svemu što majčinstvo i roditeljstvo jesu – sva sreća, sva ljubav, ali i sav napor, stres i kaos. Naš je podcast namijenjen roditeljima, kao i onima koji će to tek postati, bakama, djedovima i svima koji na bilo koji način sudjeluju u odgoju najmlađih članova – izjavila je Marija Herceg, jedna od pokretačica podcasta.

Podcast je moguće slušati na Youtube-u, Soundcloud-u kao i na društvenim mrežama Facebooku i Instagramu gdje će biti moguća i komunikacija sa slušateljima.