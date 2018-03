Žiri je odluku donio slijedeći Anina modna pravila

Uspjela je ukoričiti više od stoljeća hrvatske mode

“Umjetnost odijevanja/ ULUPUH-ova modna povijest” posljednja je knjiga Ane Lendvaj. Nije ju sama uspjela dovršiti, ali to su – slijedeći rukopise i materijale iz njezine ostavštine (koje je ULUPUH-u darežljivo prepustila Anina obitelj) – učinili urednici ove knjige Davor Klarić i Dorotea Jendrić, također dugogodišnja likovna kritičarka Večernjeg lista. Tako za povijest ostaje zabilježena priča o modnoj sekciji ULUPUH-a, ali i neka Anina razmišljanja o modi, kao i svojevrsni svjetski i hrvatski modni vremeplov. Ana Lendvaj tako hrvatsku modu datira u davnu 1878. godinu kada je u Čakovcu počela raditi prva bojadisaonica platna te je slijedi sve do 2015. i multidisciplinarne izložbe “Osamdesete”, za koju je upravo ona odradila dio posvećen modi. Na taj se način u ovoj knjizi, koju ćemo podrobno predstaviti u Večernjem listu u danima koji slijede, prelamaju i događaji u kojima je Ana bila aktivna sudionica, od tih mitskih osamdesetih kada je u Kulušiću organizirala prve modne revije Matije Vujice do susreta zabilježenog na ovoj fotografiji. Bilo je to u šivaonici HNK Zagreb. Kostimograf svjetskog glasa i zagrebački đak Alan Hranitelj tada je samo Ani otkrio kako nastaju kostimi za hit-balet “Ana Karenjina” koreografa Lea Mujića, zbog kojeg se nakon dugo vremena vratio u Zagreb. I priča o Alanu Hranitelju dio je ove sjajne monografije koja će biti promovirana nakon dodjele Nagrade Ana Lendvaj.