Akcijske cijene dovele 10.000 ljudi više

Nacionalni park Plitvička jezera u rođendanskom je tjednu, koji je završio u nedjelju akcijom skupljanja smeća, posjetilo deset tisuća ljudi više nego lani u prvom tjednu travnja. Naš najstariji i najpoznatiji nacionalni park 69. rođendan proslavio je promotivnima cijenama ulaznica od svega 50 kuna i menija u svim plitvičkim restoranima od 90 kuna. Sve je pak došlo netom što je najavljeno poskupljenje ulaznica pa ne čudi da su mnogi iskoristili priliku prije nego što cijene ulaznica skoče na 150 kuna. Upravo tolika im je, naime, sada cijena, s tim da od 1. srpnja raste na 250 kuna.

Kako bilo, lani je ulaz u NP Plitvička jezera početkom travnja stajao 110 kuna i posjetitelja je bilo 18.253, da bi sada uz ulaznicu od 50 kuna njihov broj narastao na 28.775.

Hrvatski prevladavao

Pri tom, za razliku od ostatka godine, na Plitvičkim je jezerima protekli tjedan hrvatski jezik nadglasavao njemački, engleski, francuski, kineski, japanski... Ne čudi, domaćih je posjetitelja bilo nešto više od 20.000, odnosno 70 posto. Na razini godine njihov se broj, inače, vrti oko pet posto.

Na Plitvicama su, istine radi, i priželjkivali da tu povlasticu iskoristi što više domaćih gostiju računajući da si to mnogi uz regularne cijene ne bi mogli priuštiti. Sa sličnim motivom najavljuju još jedan tjedan s promotivnim cijenama, i to najvjerojatnije u listopadu ove godine. Rast broja posjetitelja, inače, nije im među prioritetima. Pogotovo ne, recimo, u špici kad dnevno bude i do 15.000 posjetitelja. Kako god, u plitvičkim se ljepotama zasigurno bolje uživa kad nisu gužve. Slično vrijedi i za plitvičke restorane u kojima je meni po promotivnoj cijeni protekli tjedan pojelo gotovo 2200 ljudi.

Uživali i u čišćenju

Najveća navala vladala je u kultnoj Plitvičkoj kući, gdje je meni od 90 kuna naručilo 1049 gostiju. U toj su cijeni dobili ličku juhu, teletinu i krumpir ispod peke, sezonsku salatu i tortu od meda. Ili – grill rolice sa škripavcem i slaninom, pastrvu s roštilja s blitvom i krumpirom, salatu i savijaču. Gosti, međutim, ništa manje nisu uživali ni u akciji čišćenja na sam rođendan 8. travnja. Napunjene su brojne vreće za smeće, a na svjetlo dana iz grmlja su izvučene i mnoge automobilske gume. “Upravo smo se vratili u Zagreb. Velika pohvala za organizatore – mlade ljude iz Nacionalnog parka i udrugu branitelja – veterana. Lijepo je bilo u akciji vidjeti obitelji, same očeve s djecom, mlade... Svi smo se mogli uvjeriti da smeće, iako ga je pokrilo otpalo lišće, nije nestalo... Usput, ima ga još puno sakrivenog u vrtačama”, jedan je od online komentara. Većina to, na sreću, ne uoči. A od početka godine nacionalni park Plitivička jezera posjetilo je 97.000 gostiju i gotovo 15.000 više nego lani od 1. siječnja do 8. travnja.