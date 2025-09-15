Završio treći SHIP – Šibenik je četiri dana bio centar svjetske glazbe!

49 nastupa izvođača koji su krenuli od četvrtka i trajali sve do danas teško je sažeti s obzirom na to da je line up ovogodišnjeg SHIP-a bio impresivan - od globalno poznatih imena do mladih talenata. Četiri dana indie rocka, elektronike, world musica, funka, disco i synth popa, groove rocka, punka i šest pozornica između kojih je publika šetala i upijala sve bendove i izvođače pristigle iz različitih dijelova svijeta.

Nakon nultog dana i izložbe dvojca Kazinoti/Komenda i prvog dana kad je službeno otvoren SHIP festival koncertom Nemečeka koji je oduševio prepunu Kuću umjetnosti Arsen, petak i subota bili su ispunjeni od jutra panelima, koncertima, networkingom i boat partyjima. Kalush Orchestra, ukrajinski bend i pobjednici Eurosonga 2022. oduševili su u petak publiku svojim energičnim nastupom i kombinacijom tradicionalnih etno elemenata s modernom produkcijom. Jednako dobar učinak na publiku imali su i domaći Balkan Zoo & Nina Ćorić čiji je world music odlično sjeo world publici SHIP-a, a londonski bend Ugly pokazao je zašto je kombinacija alternative i rocka tako dobra. Subotnje koncerte na Tvrđavi sv. Mihovila (Deck) otvorio je Valentino Vivace, švicarski producent i glazbenik koji je publiku digao na noge i svojom energijom na stageu nagovijestio ostatak predzadnjeg dana SHIP-a. Domaći rock bend Mašinko s publikom je kao i obično imao neku posebnu vezu, a britanski Adult DVD definitivno je uspio osvojiti SHIP publiku zaraznim grooveom.



Svaki od izvođača koji je stao na pozornicu Azimuta, Kuće umjetnosti Arsen, Tvrđave sv. Mihovila ili Tunela potvrdio je raznolikost, širinu ali i važnost ovog festivala.

Konferencijski dio SHIP festivala također je pokazao važnost networkinga koji se događa već treću godinu za redom. Imena producenata, menadžera, agenata, novinara i drugih profesionalaca koji su se penjali na pozornice i razmjenjivali iskustva, govore sama za sebe: legendarni Kevin Cole (KEXP), medijski partneri - Rolling Stone UK, CLASH i The Line of Best Fit, zatim: Lisa Branigan (Glastonbury Green Futures Festivals / Re-play Music C.I.C., UK), Mark Bona (Sziget Festival, HU), Caitilin-Finn Ballard (ATC Live, UK), Christine Semba (WOMEX, Piranha Arts, FR/DE), Christof Ellinghaus (City Slang, DE), Ellie Rumbold (Partisan Records, UK/DE), Filip Košťálek (Colours of Ostrava, CZ), Sofia Ilyas (Beatport, UK), Wiecher Troost (Amsterdam Dance Event, NL) i mnogi drugi, točnije njih ukupno 114. Teme o kojima se raspravljalo od presudne su važnosti za glazbeni export mladih izvođača – što je to što labeli traže od glazbenika, što je bitno kod exporta, kolika je uloga radija u oblikovanju glazbe, moć društvenih mreža, upoznavanje sa svjetskim koncertnim prostorima... Šibenik je definitivno bio centar svjetskih glazbenih tema i imena prethodna četiri dana.

Na SHIP-u 2025. nastupali su:





Nemeček, Ki Klop, Cocobolo, DJECA!, The Siids, Ivan Grobenski, Lucy Dreams, Makrohang, Vladimir, Zhiva, Ugly, Ščak, Lunikk, Della, Stain, Maja Pa, Iamyank, Čuvarkuća, Tannu Tuwa, CURA I DEČKO, Richie Beige, Marko Bošnjak, Smag På Dig Selv, Klaustro/fonija, Kalush Orchestra, Jasmine Not Jafar, Inspector Spacetime, Balkan Zoo & Nina Ćorić, Taut, Zevin, PEZNT, 10KRE, KOIKOI, Peach Pit, Bratři, Chachy, Mašinko, Adult DVD, Aracataca, Koza Mostra, Andrea Ljekaj, Dane Franolić, Nādt Orchestra, She Loves Pablo, Valentino Vivace, msn gf btb gabi98, Filiah, Pony Pracht i make like a tree.



Na SHIP-u 2025. govorili su:



Adrian Krummel, Aël Guégan, Agnese Cimuska-Rekke, Ákos Dominus, Alex Dique, Alexandre Hugli, Anastasia Connor, Andraž Kajzer, Andrej Sevšek, Andrii Zaitsev, Angela Dorgan, Annie Birkeland, Balázs Weyer, Becky Brook, Bradley Kulisic, Branislav Cvetković, Brenda Dobrovicsová, Britt Randma, Caitlin-Finn Ballard, Christine Semba, Christof Ellinghaus, Daniel Mošmondor, Dániel Oszkár Rákos, Danijel Badanjak, Daryl Bamonte, David Reiterer, Davide Ragazzoni, Denitsa Radneva, Dominika Maša Kozar, Duncan Smith, Ellie Rumbold, Fanny Martin, Fernando Bittencourt Hersan, Filip Košťálek, Franziska Stambke, Galeb Nikačević, Georgi Vasilev, Gernot Kremser, Gianluca Giusti, Grace Puluczek, Guna Zučika, Hacir Adrian Payan, Helena Hraščanec, Irene Rossi, Isabella Ambrosio, Ivan Milivojev, Ivan Šarar, Ivana Dragila, Ivana Jovanović, Jane Veljanoski, Jelena Tondini, Jeppe Nygaard Christensen, John Bell, Karl Zabern, Karolina Fosiewicz, Kevin Cole, Kristiyana Zhulienova Georgieva, Laura Matijašević, Leifur Björnsson, Lisa Branigan (Nasta), Ľuboš Konečný, Magdalena Šetka Jelković, Marcus Carbon, Marin Zelić, Márk Bóna, Markus Linde, Martina Vazdar, Márton Náray, Mattias Tell, Max Lagewaard, Michal Berezňák, Mila Georgieva, Miran Rusjan, Misia Furtak, Monica Miroslavova Petrova, Morana Periša, Nadica Banishka, Naiara Lasa, Nenad Marčec, Nick Yule, Nik Drozg, Nika Brunet Milunovic, Nikki McNeill, Nikolina Finska, Nuno Saraiva, Oleg Rozov, Oskar Štrajn, Paul Kennedy, Paula Poštolková, Paulina Parvanov, Paulina Sylwin, Peter Briggs, Petra Ludvíková, Roman Demtsenko, Ronni Didriksen, Ruth Jakobi, Ružica Petrova, Sara Ester Gredelj, Simone Dudt, Sofia Ilyas, Søren Gaden, Špela Cvetko, Stephen Pavlovic, Susan Hansen, Tamara Kamińska, Tanya Stadnyk, Tena Kovačić, Thomas Bisballe, Tom Bonte, Tom Pasanec, Veronika Vajda, Virgo Sillamaa, Wiecher Troost i Željka Rudar.

U sklopu SHIP festivala predstavljeni su i rezultati natječaja "AJMO!" kojim se drugu godinu zaredom u suradnji Ministarstva kulture i medija i Ureda za izvoz glazbe Hrvatska daje podrška glazbenicima i organizatorima financiranjem koncertnih aktivnosti u manjim gradovima.

Produkcijski standardi bili su i ove godine na visokoj razini – od vrhunske rasvjete i ozvučenja do vizualnih instalacija, izložbi i video sadržaja. Drone snimke i aftermovie kadrovi ostat će trajna uspomena na atmosferu SHIP-a 2025. Iza uspješnog trećeg izdanja SHIP festivala stoji tim Ureda za izvoz glazbe Hrvatska (HUZIP, HGU, HUIG, HUOKU) u suradnji s s Javnom ustanovom u kulturi Tvrđava kulture Šibenik, a festival su podržali Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Šibenik, Hrvatska Turistička Zajednica, HDS ZAMP, Turistička zajednica grada Šibenika i Turistička zajednica Šibensko kninske županije.