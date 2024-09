Zamjeriš li se Taylor Swift, izgubit ćeš predsjedničke izbore

Ako je na domaćem terenu netko duhovito izmislio prigodnu kletvu: “Dabogda ti Andrija Jarak izvještavao ispred kuće”, u Americi bi ona mogla glasiti: “ Ne dao ti Bog zamjeriti se Taylor Swift, izgubit ćeš predsjedničke izbore.” Može li pop-pjevačica biti taj jezičac na vagi koji bi mogao zaustaviti nalet Donalda Trumpa nakon što je iz utrke za američke predsjedničke izbore izbacio Joea Bidena? Može, ali to nije obična pop-pjevačica, već Taylor Swift koja je unatrag par godina toliko pobjegla konkurenciji da danas predstavlja kategoriju za sebe.

Možda čak ni Madonna u danima najveće slave i zaluđenosti planeta krajem osamdesetih nije imala utjecaj poput Taylor Swift danas, niti su je izvan show-businessa doživljavali ozbiljno. Još prije nekoliko tjedana u Americi su komentatori u medijima nagađali hoće li se Taylor Swift oglasiti u povodu aktualne utrke za Bijelu kuću, prognozirajući da bi to moglo biti odlučujuće u zadnjem krugu medijske bitke prije samih izbora 5. studenog. To se i dogodilo, s tim da se Taylor Swift priopćenjem podrške oglasila poslije predsjedničke debate, kad je u Kamali Harris već dobila još jednu ženu koja se uključila u priču kako bi rastočila ovu inače teško gledljivu mušku sapunicu i borbu ega ispod razine većine standarda razborite pameti. Sad je situacija već drukčija i Trump je, da ne ulazimo u detalje, tijekom debate djelovao zbunjeno prije svega nemogućnošću da adekvatno parira nekom novom, njemu nerazumljivom načinu razgovora, činjenicama i intonaciji glavnih tema debate. Koliko se situacija promijenila, dokazuje i podatak da su za prethodne američke predsjedničke izbore što se tiče podrške glavnu riječ vodili rock-glazbenici. Uvijek se tražila riječ podrške nekog eminentnog, “karakternog” autora koji bi bio jezičac na vagi razumijevanja mnogoljudne Amerike, gdje ideje treba znati dobro distribuirati i prezentirati, čak i ako su vrijedne i važne. Drugim riječima, puno toga je u marketingu, a upravo tu je Taylor Swift najjača, jer danas praktički nema takmaca u jakom utjecaju na masovnu publiku, bez obzira na to je li riječ o njezinim poklonicima ili ne, kao i na društvenu klimu.

Njezin glas za Kamalu Harris nedvojbeno je važan – vidimo to već i iz komentara i po količini prostora koji je dobio u svim medijima svijeta – kao jezičac na vagi koji pokazuje da moć mišljenja može poput metka proći kroz blokade mozga i medija. “Fox na aparatima”, bili su neki komentari nakon što su se komentatori američke televizije Fox, naklonjeni Donaldu Trumpu, naišli na težak zadatak pokušaja minoriziranja utjecaja Taylor Swift, utjecaja koji su svojim komentarima i zbunjenim objašnjenima zapravo potvrđivali.

Od golemih 283 milijuna pratitelja na Instagramu Swiftova je odmah nakon objave ubrala devet milijuna lajkova za svoju poruku, a oko 350 tisuća ljudi posjetilo je web-stranicu vote.gov samo nekoliko sati nakon njezine objave, zanimajući se za mogućnost biračkog registriranja. Upravo u tom dijelu animiranja neodlučnih ili još neprijavljenih birača mnogi vide snagu Swiftove, koja u objavi i sama kaže: “Ja sam svoje istraživanje napravila i donijela odluke, vi napravite svoje istraživanje i donosite vlastite odluke.”

U Netflixovu dokumentarcu “Miss Americana” vidi se Taylor Swift kako 2018. govori da joj je žao što se nije javno odredila protiv Trumpa još 2016. kad je osvojio predsjedničke izbore. Te 2018. Taylor Swift prvi se put javno politički opredijelila kad je u državi Tennessee, gdje živi, za izbor u senat podržala demokratskog kandidata Phila Bredesena. Istodobno je na Instagramu kritizirala republikansku senatoricu Tennesseeja Marshu Blackburn jer je glasala protiv obnavljanja zakona o nasilju nad ženama i protiv istospolnih brakova.

U dokumentarcu oštro govori protiv Blackburn koja tvrdi kako navodno provodi politiku “vrijednosti kršćana iz Tennesseeja”, na što Swift kaže: “I ja živim u Tennesseeju, i ja sam kršćanka, ali to nisu vrijednosti iza kojih mi stojimo.” Kad je članovi obitelji upozoravaju da bi se takav potez mogao protumačiti da je istodobno i protiv Donalda Trumpa, Swift kaže da joj “nije važno ako to napišu” i da joj je “žao što nije o tome progovorila prije dvije godine”. I njezin agent objašnjava joj da bi je Trump mogao osobno napasti, na što Swift odgovara: “Jebeš to, nije me briga.”

Očito je nije briga ni šest godina poslije, iako je u popularnoj glazbi uvijek riskantno zastupati jasne političke stavove jer to može dovesti do gubitka publike iz redova neistomišljenika. No da nema toga, ne bi bilo ni osobne odgovornosti koju upravo javne osobe trebaju osjećati. Nakon krivotvorenih fotografija koje je Trumpov tim nedavno plasirao kao dokaz da ga podržavaju poklonici Taylor Swift, bilo je jasno da će se glavna zvijezda priče trebati javno odrediti, što je je ona i učinila. Iako je još 2020. Trumpu – koji je prijetio nasiljem u Minneapolisu zbog prosvjeda nakon smrti Georgea Floyda – na Twitteru poručila: “Nakon što ste potpirivali vatru nadmoći bijele rase i rasizma tijekom cijelog svog predsjedničkog mandata, imate hrabrosti glumiti moralnu superiornost prije nego što zaprijetite nasiljem?” Zapravo je svima sve bilo jasno već i prije.