"Vrijeme je za promjenu i novu energiju u HNK Zagreb"

Nova intendantica Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu je dr.sc. Iva Hraste-Sočo, objavila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek odluku Vlade na konferenciji za novinare. U utrci za poziciju intendanta najvećeg hrvatskog nacionalnog kazališta bilo je troje kandidata, sadašnja intendantica Dubravka Vrgoč, akademski slikar Damir Medvešek te operna umjetnica i doktorica znanosti Iva Hraste-Sočo.

- Mi smo pažljivo analizirali programe i dva su programa u cijelosti zadovoljila uvjete natječaja i opsegom i sadržajem. To su bili programi dr.sc. Hraste-Sočo i mag. Dubravke Vrgoč. Sukladno zakonu, ja sam gradonačelniku Tomaševiću predložila imenovanje Hraste-Sočo, no gospodin gradonačelnik nije se u zakonom propisanom roku očitovao oko prijedloga. Time su se stekli uvjeti da Ministarstvo kulture i medija Vladi predloži kandidatkinju - kazala je Obuljen Koržinek te dodala da će mandat Dubravki Vrgoč isteći 31. kolovoza 2022. godine.

Gradonačelnik Tomašević, pojasnila je, iskoristio je mogućnost da se o njihovom prijedlogu ne oglasi te je to u potpunosti legitimno. Razloge njegove odluke ministrica nije željela interpretirati, no kazala je kako pretpostavlja da je moguće da je gradonačelnik smatrao da neka treća osoba treba dobiti mandat intendanta, no izbor se vodio između dvije kandidatkinje koje su zadovoljile kriterije natječaja.

- Odlučili smo se za dr. Hraste-Sočo u prvom redu vođeni potrebom da se unesu neke promjene u načinu upravljanja kazalištem. Tijekom proteklih nešto više od godinu dana bili smo suočeni s krizom upravljanja HNK u Zagrebu, a vi znate i da sam ja vrlo čvrsto stala iza intendantice Vrgoč te smatram da su ti napadi u velikoj mjeri bili i neosnovani i neutemeljeni. Međutim, ostaje činjenica da je narušeno povjerenje i stoga je odluka naša u prvom redu vođena potrebom da se kazalištu da jedna nova energija i da ako tako mogu reći, ponovno u fokusu javnosti budu kazališne teme, a ne one koje su se proteklih godina nametale - obrazložila je ministrica.

Podsjećamo, spomenuti napadi odnosili su se na optužbe djelatnika HNK u Zagrebu koji su prosvjedovali zbog uvjeta rada te nepoštivanja epidemioloških mjera u jeku pandemije koronavirusa. Ministrica je odgovorila i na navode da je Hraste-Sočo imenovana budući da su u prošlosti blisko surađivale u Ministarstvu kulture i medija kazavši kako bi joj bilo teško procijeniti s kim je od dviju kandidatkinja bliže profesionalno surađivala. Naglasila je da su obje kandidatkinje ponudile sveobuhvatan program s vrlo dobrim naslovima i prijedlozima međunarodne suradnje te da je Hraste-Sočo odabrana kao osoba koja ima iskustva u upravljanju, a bila je i članica Kazališnog vijeća.

Dr. sc. Iva Hraste Sočo diplomirala je solo pjevanje na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, a na Filozofskom fakultetu obranila je i doktorsku disertaciju. Trenutno je docentica na ADU, a predaje i na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Dobitnica je niza nagrada i priznanja te ima i bogato međunarodno i diplomatsko iskustvo stečeno radom u Ministarstvu vanjskih poslova te Ministarstvu kulture.