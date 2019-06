Vukovar postao "galerija na otvorenome"

Pročelja 5 vukovarskih višestambenih zgrada dobila su jedan sasvim drugačiji, ljepši i atraktivniji izgled. Naime, u sklopu projekta VukovarArt pet svjetskih umjetnika oslikalo je novih 5 murala na tim zgradama.

Tako su u Luku umjetnosti 2019. godine uplovili su francuska umjetnica Zabou s muralom „Home is where Your Heart is", hrvatski umjetnik Lonac s muralom „Skitnica", Thiago Mazza (Brazil) s muralom „Iris Croatica", WD (Wild Drawing) iz Indonezije uz mural „Dating" te Mehsos iz Belgije s muralom „Diamond Bobcat".

Vukovar kroz ovaj projekt polako postaje Galerija na otvorenome s obzirom da je do sada oslikano ukupno 18 murala i 3D slika. Projekt VukovarArt nastavlja se i dalje, a prema najavama inicijatora projekta Filipa Mrvelja, u naredne dvije godine Vukovar će dobiti 15 novih slika od kojih će 5 biti 3D slike.