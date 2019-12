Večernji te vodi u Lisinski! Osvoji karte za Dan Dvorane s hrvatskom glazbom!

Dopustite da vas hrvatska glazbena reprezentacija 29. prosinca odvede na mjesto gdje uvijek očekujete i dobivate samo najbolje, na adresu na kojoj stanuje glazba, u Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog.

Lisinski već 46 godina njeguje nacionalnu kulturnu baštinu koju uspješno prenosi na mlađe naraštaje, nudeći samo najbolji i najkvalitetniji program. Ustrajemo u tome da djela naših skladatelja nikad ne padnu u zaborav, jer smatramo da su jednako vrijedna kao i ona svjetskih velikana. Upravo smo zato za Dan dvorane Lisinski pripremili poseban program protkan djelima Vatroslava Lisinskog, Ivana pl. Zajca, Blagoja Berse, Josipa Hatzea, Frana Lhotke, Dore Pejačević, Krešimira Baranovića, Jakova Gotovca, Josipa Štolcera Slavenskog, Borisa Papandopula i Natka Devčića. Predstavljamo vrhunska ostvarenja iskrenog nacionalnog naboja u glazbenom putovanju svim krajolicima Hrvatske: od sjevera do juga, od istoka do zapada. Koga može ostaviti ravnodušnim Porin, Nikola Šubić Zrinjski, Oda zemlji,Istarska suita, Himna slobodi… a mnoge će ponovno iznenaditi snaga i moć hrvatske glazbene strasti. To smo već dokazali na ovogodišnjem otvorenju najprestižnijeg ciklusa klasične glazbe, Lisinski subotom, posebnim programom posvećenim liku i djelu velikana po kojemu naša i vaša Dvorana i nosi ime.

Za ovu smo posebnu priliku okupili društvo najboljih: Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, pod ravnanjem maestra Ive Lipanovića, Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, čiji će glasovi pod vodstvom zborovođe Luke Vukšića zvučati snažnije nego ikad. Pridružit će im se iznimni vokalni solisti: Valentina Fijačko Kobić (sopran), Antonia Dunjko (sopran), Ivana Srbljan (mezzosopran), Domagoj Dorotić (tenor), Ljubomir Puškarić (bariton) i nezaobilazni orguljaš Pavao Mašić. Zato nikako ne propustite veliki glazbeni spektakl, obavijen nacionalnim ponosom i vrhunskim doživljajem nadahnutih djela hrvatskih skladatelja koji će biti odličan završetak još jedne uspješne glazbene godine u Lisinskom.

Ali to nije sve! Za vas smo pripremili i najuzbudljiviju plesnu čaroliju uz bend Johnny & His Rockin' Tunes koji će vas vratiti u sredinu pedesetih godina prošloga stoljeća, u doba Elvisa, briljantina, šarenih košulja i zavodljivih ritmova. Osim Presleyja, na repertoaru benda su Gene Vincent, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Johnny Burnette, Carl Perkins, Roy Orbison…

