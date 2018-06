Ubojite žene, cyber kriminal i Amerika u rasulu

Čini se da je uspjeh knjige “The President is Missing” (Predsjednik je nestao) zajamčen, i to već zbog dva imena koja je potpisuju, a to su Bill Clinton i kralj krimića James Patterson.

Rusi u pozadini sukoba

Roman koji dolazi na ljeto, u za knjige najbolje vrijeme, podigao je puno prašine u svjetskim medijima, no to je bilo za očekivati jer jedan je od autora Bill Clinton, bivši američki predsjednik, a drugi James Patterson, ponajbolji američki pisac trilera, a jedan je od njegovih junaka i poznati Alex Cross. Knjiga je ugledala svjetlo dana, u tijeku je njezina američka promocija, a u njoj nije baš tako kako piše u naslovu jer predsjednik nije nestao. Ipak, zbog razornog kibernetičkog napada iza kojeg možda stoje Rusi, predsjednik se mora malo pritajiti zaštićen, dakako, agentima tajne službe. Čini se da Clinton nije mogao odoljeti te je s Pattersonom oblikovao lik predsjednika Jonathana Lincolna Duncana prema sebi, ali s osobinama koje je nekad možda priželjkivao. I on je suprugu sreo na studiju, no ona je rano preminula pa to daje emotivnu dozu koja nas odmiče od prirodne asocijacije na Clintona i Monicu Lewinsky, jer predsjednik u ovoj priči živi u celibatu. No i u knjizi predsjedniku prijeti opoziv, ne zbog nepodopština iza vrata Ovalnog ureda, nego zbog prividno nekontroliranih poteza čije prave razloge ne smije otkriti ni senatskom odboru koji će ga saslušavati. I jedan i drugi predsjednik rano gube oca te imaju kćer. Duncan je bio i ratni zarobljenik u Iraku, a oružjem barata kao marinac, dakle američki je predsjednik u romanu pravi all-american, prihvatljiv i demokratima i republikancima. Sve te vještine trebat će Duncanu jer je cyber atentatorica prekrasna Abhažanka čiji virus prijeti bacanjem Amerike na koljena. Uz to predsjedniku je za petama i profesionalni ubojica koji je ponovno – žena i to iz Sarajeva. Opet očekivano, u romanu se dijalozi ili monolozi (predsjednik nas sam vodi kroz priču) dotiču i stvarnih dnevnopolitičkih događaja ili dilema s jasno naglašenim stavom, kako je nešto dobro poput kontrole oružja ili nije poput policijskih ubojstava Afroamerikanaca. Uz neizbježne mačo-detalje, a možda s premalo činjenica koje bi mogao znati samo netko poput predsjednika još uvijek najveće svjetske sile.

Tragovima Jimmyja Cartera

Riječ je o romanu kao stvorenom za plažu, da ne upotrijebimo neku drugu riječ, tempiranom u pravo vrijeme s jamstvom velike medijske pozornosti i tiraže.

Nije stoga čudno što je već i TV mreža Showtime kupila prava na emitiranje serije pri čemu ih neće previše smetati osrednje kritike koje je knjiga dobila nakon svojeg izlaska u subotu. I nije, dakako, Bill Clinton prvi predsjednik koji je napisao neku knjigu, učinio je to i Jimmy Carter s romanom “The Hornet’s Nest” smještenim u doba američke revolucije.

Clinton je izgleda napravio bolji izbor ušavši u sasvim neočekivano savezništvo s jednim od danas najpopularnijih pisaca trilera u Americi.