From: Goga

Sent: Saturday, June 20, 2020

To: Ly

Subject: Kava

što radiš subotom dopodne? mogli bismo na kavu?

From: Ly

Sent: Saturday, June 20, 2020

To: Goga

Subject: što radim jedne subote dopodne?

pred nekoliko mjeseci počela curiti baterija u tuš kabini. sasvim uza zid. najprije mislim kako su pločice smeđe od kamenca i željeza u vodi, ali mrlja je sve veća. pozovem majstora, profesionalca, a on klasika:

- to curi hrđa od unutrašnjih elemenata,

- treba kupiti novu bateriju,

- sve je kriv prethodni nemarni majstor

- cijena usluge, posao završen za dva dana.

nakon mjesec dana curi slavina u kuhinji, isti zid s druge strane. zovem majstora, a on nikako da dođe. vrijeme prolazi. opet nazivam, navratit će sutra, vrijeme prolazi, on ne dolazi.

pred deset dana u kuhinji čudno vonja, čučnem, a voda koja se cijedila niz pločice i fuge završila u stražnjoj stijenki donjeg elementa, dobra mrlja truleži, naravno od majstora ni traga ni glasa. kucam na vrata svojoj mladoj susjedi petri, otac joj je majstor svih zanata, obično ju posjeti subotom, nije baš jako vruć za kućne popravke, ali petra kaže: „ta-taa!“

dobri čovjek zasuče rukave, klasika, malo dorađena:

- promijenit ćemo dihtunge, to je za prvu ruku, a možda treba i nova slavina.

on radi i radi, a ono curi li, curi:

- trebamo francuski ključ br. 14 i kučine

pretresam svoju kutiju s alatom, uzalud, samo trice bez kučina, idem kat više do susjeda stanića, on ima kučine, ima i francuski ključ:

- rade obojica – jednako se zovu, a nisu ni rod ni pomoz’ bog

- i dalje curi, glavni ventil se ne da zatvoriti jer je zahrđao i star je tridesetak godina

- majstor koji mi je pred više godina temeljito obnavljao stan, temeljito je naplatio, ali nije promijenio neki unutrašnji element, dio centralnog ventila, što li? a sad bi trebalo razbiti pločice, instalirati prave stvari i nekako osposobiti ovaj muzejski primjerak

- improviziramo mlaz vode u lavabo

- konačno ipak uspiju zatvoriti glavni ventil i dalje rade, rade…

da skratim:

- na kraju posao gotov, otvorimo glavni ventil i onda opća radost i veselje: voda pod pritiskom štrca po cijeloj kuhinji, po zidovima, po stropu, curi niz elemente, iza elemenata, iza hladnjaka, po podu, povodanj seli na parket dnevne sobe

- odnekud izlazi veliki crni insekt, to je žohar, kaže majstor, taj je došao kroz ventilaciju, nemam ventilacije, imam velike prozore čak i u kupaonici i u kuhinji,

onda je stigao uz međukatne cijevi centralnog grijanja, nemoguće kažem, otvori su zabrtvljeni

- nezvani gost bježi u dnevnu sobu, onaj prvi majstor stanić ga kroz bljuzgavicu sustiže, nema milosti

- glavni ventil za vodu, onaj muzejski primjerak nikako se ne da zatvoriti,

- majstor se znoji i psuje sebi u bradu

- voda posvuda, štrca i dalje, gazimo po vodi

- jedan majstor stanić se u kupaonici pati s prastarim glavnim ventilom, drugi pomaže meni skupljati vodu s poda u kuhinji i dnevnoj sobi, dodajem krpe za pod, ručnike, kuhinjske krpe, sad su mi već i kućne papuče provlažile

- valjda će izaći i onaj drugi žohar, ako je to bio žohar, oni su uvijek u paru, kaže majstor

- svemu je kriv onaj najraniji majstor, onaj što je obnavljao stan, montirao je stari uložak ventila na jedan zub… itd.

rezime:

- sad je slavina u redu, montirana je malo nakrivo, ali to je privremeno

- treba zvati profesionalca da sredi sve ventile i slavine

- treba srediti i bojler koji se, kao, nešto buni

- naravno, treba štemati pločice u kupaonici, šteta, nisu stare i boje su dobro usklađene, ali izbora nema jer treba promijeniti onaj glavni ventil, što prije to bolje

- treba sve donje elemente u kuhinji demontirati, onda im napraviti noge, sad su zatvoreni do poda, pa skupljaju prašinu i prljavštinu do koje ne možeš doći, treba ih i malo skratiti, izvući štednjak, onda lavabo više ne pasira, treba uzeti novi itd.

zovem majstora, onog prvog, profesionalca, imam sreće, upravo se jutros vratio s mora, ubrzo stiže, kalkulacija za tren gotova i paprena, profesionalac sliježe ramenima, je da puno košta, ali to će držati dok živim. do jeseni valjda mogu skupiti novac jer on sada ionako nema vremena, a i mogu izabrati prikladnu boju pločica da zakrpamo intervenciju oko ventila, on je došao samo na jedan dan, ostavlja djecu kod rodbine na selu, a onda vodi ženu u planine.

do tada: element ispod lavaboa vonja na plijesan

kolateralna korist: kad sve sredim i platim, onda onaj drugi žohar koji bi se kad-tad trebao pojaviti ispod kuhinjskih elemenata mora drugdje potražiti azil. pozdrav. ly.

From: Goga

Sent: Saturday, June 20, 2020

To: Ly

Subject: RE: Što radim jedne subote dopodne?

uživala sam čitajući, i nasmijala sam se do suza, i što je najvažnije sve mi je to poznato i proživljeno, ali ne s majstorima nego s rođenim mužem i ne uz psovanje u bradu, nego gromoglasno. pozdrav. goga

From: Ly

Sent: Saturday, June 20, 2020

To: Goga

Subject: RE: RE: Što radim jedne subote dopodne?

upravo je navratio petrin tata, onaj prvi majstor stanić. kaže nek’ se ne brinem, mogu mirno

spavati, ona crna buba što ju je ubio sigurno nije žohar nego neka druga buba… vjerojatno je doletjela kroz prozor.

big deal.

ly.

Lydia Scheuermann Hodak rođena je u Inđiji, u Srijemu, odrasla u Slavoniji na pustari Vrbik. Završila je Ekonomski fakultet. Radila je kao informatičarka, najprije u gospodarstvu, a poslije kao profesorica u srednjoj školi. Napisala je romane Zmija oko vrata I. i II., (prevedeni su na njemački i mađarski), zbirku kratkih priča Frezije i još ponešto, 11 kazališnih komada i zbirku igrokaza Žene, ljubav i ratovi. Roman Žena u svilenoj košulji napisala je na njemačkom i prevela na hrvatski jezik. Djela su joj prevedena, izvedena ili izdana i na arapskom, engleskom, farsiju, francuskom, mađarskom, njemačkom, poljskom, rumunjskom, ruskom i španjolskom jeziku. Autorica živi u Osijeku i radi kao književnica i prevoditeljica.