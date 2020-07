Sirov ples u srazu dva tijela moguć je i na distanci i pod maskama

Gostovanjem belgijskog DOPE kolektiva u petak je u Svetvinčentu otvoren 21. Festival plesa i neverbalnog kazališta, koji do 26. srpnja u tom istarskom gradiću donosi presjek ponajboljih recentnih radova renomiranih inozemnih i domaćih plesnih grupa i koreografa.

Uz strogo poštivanje epidemioloških ograničenja, s maskama na licu i nakon pomne provjere temperature i obavezne dezinfekcije ruku, publika je, u propisanim razmacima sjedenja od 1,5 metra, prve festivalske večeri napunila gledalište Kaštela Grimani. Tradicionalno službeno otvorenje ove je godine izostalo, no selektorica Snježana Abramović Milković izrazila je zadovoljstvo posjećenošću, kao i odazivom plesnih profesionalaca.

"To pokazuje da Festival doista ima svoju publiku, čak i u posebnim okolnostima, kao i to da je Svetvinčenat u 21 godinu, tijekom kojih su se na Festivalu prikazivale vrhunske, domaće i inozemne, plesne predstave, doista postao mjesto susreta plesača", rekla je Abramović Milković za Hinu.

Ove godine zbog epidemiološke situacije program je bilo nešto teže sastaviti, napomenula je, jer je odabir gostujućih predstava bio omeđen zatvaranjem granica, pa je tako otkazana predstava Bitef dance kompanije iz Beograda, koja je inicijalno trebala otvoriti Festival, dok neke zemlje uopće nisu mogle doći u obzir jer umjetnici nisu mogli doputovati.

″No, to nije niti malo utjecalo na kvalitetu predstava″, istaknula je Abramović Milković. Napomenula je da je Festival i već šestu godinu prezentacijski partner službene selekcije Aerowaves Twenty20, koja svake godine bira 20 najzanimljivijih mladih europskih koreografa, a od kojih se troje predstavlja u Svetvinčentu.

″To znači ne samo da imamo uvid u ono što se zbiva na europskoj plesnoj sceni, nego se tu prezentiraju i nekakve nove europske nade i formiraju neki novi trendovi″, kazala je selektorica.

Prvi gost 21. festivalskog izdanja bio je u petak belgijski DOPE kolektiv, koji je izveo predstavu "BEAT-I just wish to feel you", tjelesno sirov i dirljiv bipolarni ″duet o ljudskim odnosima″ finske plesačice suvremenog plesa Jenne Jalonen i belgijskog hip-hopera Jonasa Garride Verwerfta a na zvučnu kulisu koju uživo na pozornici stvara nizozemski umjetnik zvuka Adrian Newgent.

U srazu dvaju tijela odvija se konstrukcija i dekonstrukcija granica povjerenja kroz apsolutno prepuštanje partneru. Plesači se prepliću i manipuliraju jedno drugim u izrazito fizički zahtjevnom plesnom kolopletu pokreta i dodira, propitujući i stvarajući novi način kretanja i partnerstva. Igra ″živog tijela″ i ″mrtvog tijela″, aktivnog i pasivnog, onog koje manipulira i onog kojim se manipulira, oduševila je festivalsku publiku u predivnom ambijentu Kaštela Grimani, koja je izvođače ispratila aplauzom i ovacijama.

Prve festivalske večeri, publika Svetvinčenta u gradskoj je Loži mogla pogledati i plesni eksperimentalni film "Pulsar" autorice, koreografkinje, redateljice i izvođačice Martine Nevistić. Riječ je o koreografskom promišljanju tijela potaknutom fizičkim karakteristikama i ponašanjem pulsara, kojima je svojstveno brzo rotiranje, spiralno kretanje, stezanje, pulsiranje. Film, nadahnut književnim i filmskim klasicima znanstveno-fantastičnog žanra, nema klasičnu fabulu već sadržajem i atmosferom sugerira moguće čitanje, uz narativ obogaćen poetsko-filozofskom potkom u obliku unutarnjeg monologa lika.

Program je u petak u Kaštelu zaključio Zagrebački plesni ansambl izvedbom predstave ″Gore″ u kojoj šest plesačica zajedničkim ritualima propituje odgovornosti pojedinca prema zajednici i obrnuto. U predstavi, nastaloj prema koreografskoj ideji Ferenca Fehéra, sudjeluju Margareta Firinger, Andreja Jandrić, Sintija Kučić, Gendis Putri Kartini, Petra Valentić i Jovana Zelenović, koje su izvedbom oduševile festivalsku publiku.

Festival plesa i neverbalnog kazališta Svetvinčenat održava se od 24. do 26. srpnja, a tijekom tri festivalska dana u Kaštelu Grimani, gradskoj Loži te na gradskoj Placi predstavit će se umjetnici iz Francuske, Španjolske, Belgije i Hrvatske.

Prvi put domaćoj će se publici predstaviti katalonska koreografkinja Roser López Espinosa s predstavom "Trama", koja će održati i radionicu Floorwork za profesionalne plesače u Mediteranskom centru. U sklopu selekcije Top 20 Aerowaves bit će još izveden i "Harleking" autorskog dvojca Enrica & Ginevre, te poetska francuska predstava "Des Gestes Blancs" Sylvaina Bouilleta i Luciena Reynesa.

Festivalska će premijera biti, u nedjelju, predstava "ESBAT" pulske autorice Aleksandre Mišić, koja nastaje u sklopu projekta "Nevidljiva Savičenta - prevođenje tradicije u suvremenu kulturu".

Festival plesa i neverbalnog kazališta Svetvinčenat jedinstvena je međunarodna kulturna manifestacija čiji je program sastavljen od suvremenog plesa, fizičkog teatra, mime, cirkuserije, uličnog teatra, te edukativnih seminara i radionica. Od 2000. godine, kada je osnovan, Festival je ugostio oko 280 respektabilnih inozemnih i domaćih plesnih i kazališnih grupa i koreografa, te se pozicionirao kao nezaobilazno mjesto susreta plesnih umjetnika iz zemlje i svijeta.