Sedlar snima film o Titu i Stepincu, glume ih hollywoodske face

Malo tko zna da nasuprot Ureda predsjednika na zagrebačkom Pantovčaku već mjesec dana rezidenciju ima – drug Tito. Nije šala već set filma “Razgovor” Dominika Sedlara čija se radnja vrti oko susreta maršala Josipa Broza i zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca koji se dogodio 4. lipnja 1945. u Lovačkom domu na Tuškancu 63, dan nakon što je Stepinac pušten iz preventivnog pritvora.

Stara vila na Pantovčaku uspješno “glumi” Lovački dom, a dvojicu lidera oko kojih su i 70 godina nakon Drugog svjetskog rata mišljenja još podijeljena glume hollywoodski glumci. Tita igra Caspar Phillipson kojega smo mogli gledati u danskim serijama “Borgen” i “Most” te u hollywoodskom hitu “Jackie” gdje je utjelovio američkog predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedyja. Uloga Stepinca pripala je britanskom glumcu Dylanu Turneru koji je zablistao u nekoliko hit-filmova uključujući mjuzikl “Mamma Mia”.

U filmu glume i hrvatski glumci. Vinko Štefanac igra hrvatskog komunističkog čelnika Vladimira Bakarića, Anđelko Petric Svetozara Rittiga, župnika zagrebačke crkve svetog Marka koji je pomagao partizanima, a najveće je iznenađenje Doris Pinčić u ulozi Stepinčeve zaručnice Marije Horvat. Snimanje se bliži kraju pa je na setu uzbuđenje. Oko vile na Pantovčaku mota se filmska ekipa s maskama na licu. Pandemija opet divlja pa moraju biti oprezni. U prostoriji koja “glumi” Titovu kancelariju, Phillipson i Thomas ponavljaju tekst, a u redateljskoj sobi zatječemo Dominika Sedlara i njegova oca Jakova Sedlara koji uz Željka Zimu potpisuje produkciju.

– Snimamo ključnu scenu s kraja filma. Njihov je razgovor gotovo završen, a Tito je ljutit na Stepinca – objašnjava Jakov Sedlar pružajući nam slušalice i prepuštajući filmski stolac pokraj redateljskog.

Klapa kreće, kamera snima. Scena je komorna, kao u teatru. Tito i Stepinac najprije razgovaraju o Katoličkoj crkvi. Kao što se zna iz povijesti, Tito traži Stepinca da se Crkva u Hrvatskoj distancira od Vatikana, no on to odbija. Razgovor potom prelazi na neke univerzalne teme odnosa politike i vjere, teizma i ateizma, ljubavi... Scena je ponavljana još dva-tri puta a potom je uslijedila stanka za ručak koju smo iskoristili za razgovor s glumcima.

– Radio sam s Jakovom i Dominikom prije dvije godine na filmu “Match”. Svima nam je to bilo sjajno iskustvo pa su me pozvali da glumim Tita, a takva se prilika ne odbija. Igrao ga je i Richard Burton pa uopće nisam pod pritiskom – kaže smiješeći se danski glumac Caspar Phillipson. Britanac Dylan Turner je, pak, ulogu dobio zahvaljujući audiciji.

– Poslao sam snimku, a šest dana kasnije letio sam u Hrvatsku – kaže Turner. Da se prijavi, kaže, privukao ga je scenarij Dominika Sedlara.

– Potaknuo me da istražim hrvatsku povijest koja je jako uzbudljiva, a o njoj dosad nisam znao puno. Svidjela mi se i ljubavna priča lika koji igram. Prije no što se zaredio, bio je zaručen. Da se oženio, njegov bi život otišao u drugom smjeru. Oba su lika poput novčića. I jedan i drugi imaju svoju dobru i lošu stranu – navodi Britanac. Scenarij je oduševio i njegova danskog kolegu.

– Stepinac i Broz su potpune suprotnosti, no obojica iznose valjane argumente za ono što zastupaju. Dobro artikuliraju svoje stavove pa osjećam da ih obojicu mogu i razumjeti – kaže Phillipson. Turneru je Stepinca bilo lako utjeloviti zbog, kako je rekao, strasti koju je Stepinac osjećao prema onome u što vjerovao.

– On je cijelim svojim bićem usmjeren prema jednom cilju, a to je obrana Katoličke crkve u Hrvatskoj. Tvrdoglav je i fokusiran na ono što želi. Bez obzira na cijenu, on strastveno brani svoja uvjerenja i principe što mislim da je istodobno i njegova najveća vrlina, ali i mana – govori Dylan. Slično je i s Titom, nastavlja Phillipson.

– Za mene je on snažan vizionar velike karizme, ali i nemilosrdan u ostvarivanju svoga cilja. Inspirativan je, ali i pomalo jeziv – ističe Phillipson koji je kao dijete i živio u Jugoslaviji.

– Tita sam gledao kroz romantične naočale. Bio mi je kao Che Guevara, neka vrsta rock-zvijezde među revolucionarima. Volio je cigare i lijepu odjeću, vodio pokret nesvrstanih pa mi se činilo da je veliki mirotvorac. No kad sam počeo o njemu razgovarati s ljudima iz bivše Jugoslavije, shvatio sam da su mnogi patili pod njegovom vladavinom. Kompleksna je ličnost – iznosi danski glumac. Turneru je, kaže, lakše bilo sa Stepincem jer nije imao slavnih prethodnika u toj ulozi.

– Za Stepinca je ovo jedna od prvih prilika da na filmu prikaže svoju stranu priče. Po mojem mišljenju, on je učinio sve što je mogao u situaciji u kojoj se našao – ističe Dylan Turner, a naš razgovor sluša i redatelj Dominik Sedlar. Zadovoljan je što su njegovi protagonisti temeljito proučili svu dostupnu građu o likovima koje tumače. Na ideju da snimi film o Titu i Stepincu došao je, kaže, slučajno.

– Saznao sam za taj razgovor i počeo istraživati pa mi se učinilo da bi to mogla biti interesantna priča. Zaintrigirao me i Stepinčev život prije nego što se zaredio, pogotovo informacija da je imao zaručnicu. Zanimljiva mi je bila ta njegova transformacija iz svjetovnog čovjeka u svećenika – objašnjava redatelj koji je dobio uvid u originalni tonski zapis razgovora između Tita i Stepinca. Pri pisanju scenarija, kaže, držao se predloška, no nije stao samo na njemu.

– Razgovor je trajao kraće nego naš film i tekao je drukčije. Hito sam da povijesna dimenzija bude prisutna, no uzeo sam si umjetničku slobodu da ih prikažem onako kako ih ja vidim, kao nositelje određenih ideja i svjetonazora. Nisam htio da ijedan od njih ispadne pozitivan ili negativan, već sam htio da obojica iznesu svoju istinu, svoju viziju svijeta i svoja uvjerenja pa neka gledatelji odluče tko je u pravu – navodi mlađi Sedlar. U pisanju scenarija držao se one Tacitove maksime da se povijesti treba pristupiti bez srdžbe i pristranosti.

– Nemam svoga konja u toj utrci. Niti volim politiku niti me zanima, a nisam ni odveć religiozan. Smatram da su obojica u pravu, svatko sa svoje pozicije. U “Razgovoru” se Stepinac i Tito na kraju slože da se ne slažu, ali obojica prihvaćaju argumente i međusobno se poštuju. Da je tako i u društvu, ono bi bilo zdravije – navodi. Konflikt u društvu koji još traje zbog dvojice protagonista “Razgovora”, dodaje, jedan je od razloga zbog kojih je film snimljen na engleskom jeziku.

– Time se dobiva potreban odmak. Htio sam da problematika filma bude šira od problema ustaša i partizana. U fokusu je i univerzalna borba između vjere i ateizma, ljubavi i mržnje, politike i religije... Ti su ljudski konflikti dio svih kultura i rasa – zaključuje Dominik Sedlar te otkriva da će premijera “Razgovora” biti najranije na jesen bude li to situacija s pandemijom dopustila.