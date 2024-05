Krležin “Kristofor Kolumbo” u stripu Dušana Gačića

Zagrebački stripaš Dušan Gačić dobro je znano ime. Objavljivao je u Vidicima, Mladosti, Studentskom listu, Modroj lasti, Divljem oku, Strip reviji... Poznat je i starijim čitateljima Večernjeg lista u čijem je nedjeljnom izdanju, u kojem je stripove tada uređivao i o njima pisao Jure Ilić, 1987. gotovo godinu dana izdavao svoj serijal, rijetkih humorističkih ostvarenja, “Na klupici”, čije je aktere – umirovljenike – vizualno riješio grotesknom stilizacijom.

Izlaganje mu također nije strano, a njegov rad od jučer možemo vidjeti i u zagrebačkoj Galeriji Forum, gdje je otvorena njegova izložba “Robovi, zemlja je zvijezda”, producirana u suradnji sa Subversive festivalom. Na njoj predstavlja crteže i strip-stranice nastale prema motivima Krležine drame “Kristofor Kolumbo” iz 1917.

Revolucionarna je to i simbolistička drama koja svoju aktualnost ponovno dobiva danas, kada svijet opet traži put prema ‘novoj zemlji’ kao metafori boljeg društva. Gačić pokazuje table iz stripa čija se objava očekuje kasnije ove godine, a uz njih su izložene i table iz njegove strip-adaptacije Krležina “Banketa u Blitvi” iz 1990-ih. Kustos izložbe je voditelj Galerije Forum, Feđa Gavrilović, koji o Gačićevu “Kolumbu” kaže: – Gačićeve sjene idealni su glumci Krležinih legendi. To su personificirani društveni elementi: snage progresa i one koje zagovaraju stagnaciju, profiteri, čuvari sustava, vizionari i robovi. Ovdje je riječ o političkoj drami, kadriranoj u dinamičnim scenama. Same ideje sukobljene na Krležinoj pozornici u Gačićevu su stripu dovedene na rub apstrakcije. A kako bi se još više naglasila drama idejnog sukoba progresa i društvenog konzervativizma, Gačić na lijevim stranicama stripa crta table od samo jedne slike. Odnosi tih ploha, linija, tamnina i bjelina sugeriraju sukob koji je u osnovi Krležine drame.

Gačićeva izložba može se pogledati do 8. lipnja.