"Jučer sam joj bio u bolnici. Rekla je: Roditi se, je teško. Ali umrijeti…”

Kolege i prijatelji oprostili su se od naše omiljene spisateljice, kritičarke i dramaturginje Mani Gotovac. Gotovac je, nakon teške bolesti, preminula u bolnici na svoj 80. rođendan.

Zlatko Vitez, kazališni, televizijski i filmski glumac:

Bio sam gotovo dio obitelji Mani Gotovac, još id mladosti često puta su nam se kazališni putevi susretali, a pogotovo kad je ona pratila rad dramskog kazališta Gavella. Polemizirali smo često, ali smo se cijeli život voljeli. Upravo sam se danas spremao posjetiti je... Izrazila je želju da dođem, da se oprostimo. Čuli smo se prošli tjedan, bila je u teškom stanju, bilo mi je žao što je patila, ali završila je hrabro kako je i kročila kroz život bez obzira na nesreće koje je imala u životu. A u kazalištu je ostavila neizbrisiv trag. Bila je intendantica splitskog kazališta, pa riječkog, gdje god ona bila bilo je živo, bilo je burno. Živjela je dobro, ljudi su voljeli Mani Gotovac a ona je voljela kazalište, nadasve je voljela glumce i glumice i s njom zapravo odlazi jedna dobra epoha kazališta. Napisala mi je i tekst za monografiju koja bi trebala izaći povodom moje 50. obljetnice rada. Tekst je stvarno briljantna jedna analiza - ne samo mene nego i mog kazališnog djelovanja i kazališta tog vremena...

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj "Nedjeljom u dva":

Bila je plaha i imala je tremu. Prije emisije, naravno. U emisiji je trema nestala. I kao pisac i kao živ čovjek koji govori, Mani je znala s riječima. U svijetu u kojem je infantilnost dominantan mentalitet i u kojem se čini da je sve rečeno, u kojem se čini da kamo god zakoračimo dospijevamo na područje koje je već okupirano propagandom, reklamom ili nekom drugom bukom. E, pa upravo u takvom svijetu zgodno je bilo divaniti s Mani Gotovac. Ako ništa drugo, zgodno je bilo čuti da je za ovo društvo, sa svojih sedamdeset i nešto godina, ona već odavno zrela za groblje, ali da se ona ne da na groblje, upravo takvom društvu usprkos. Osim toga, zgodan je i njezin odgovor na pitanje što kao žena od teatra misli o kazalištu u Hrvatskoj.

„Dragi moj , u Hrvatskoj pravog kazališta nema! A pravog kazališta nema zato što se u Hrvatskoj nitko ne jebe.“

Borna Armanini, filmski redatelj:

Noćas je preminula Many Gotovac, poštovana, čitana, mudra žena. U ovoj provincijalnoj kulturi njena je prisutnost bila na neki način oslobađajuća. Jučer sam joj bio u bolnici, bila je sasvim prisebna, bio joj je rođendan. Rekla je : “Roditi se, je teško… Ali umrijeti…” Napunila je osamdeseti rođendan, živjela jer jedan nevjerojatno punokrvan i sretan život koji je u većem svom dijelu bio pun ljubavi, i kreacije. Što više čovjek može poželjeti od života? Laku noć, draga prijateljice, teto, učiteljice - laku noć !

Velimir Visković, književni kritičar:

Dočekala me jutros na mobu poruka: Umrla je noćas Mani. Poznavali smo se dugo, ali zadnjih trinaset godina bili smo nerazdvojni. Od onog trenutka kad sam joj predložio da za Profil napiše svoju autobiografiju. Prihvatila je moj poziv rekavši da je i sama pomišljala na to, ali izražavajući pritom i meni posve neočekivanu nesigurnost. Ona, uvijek glasna, strastvena,borbena, činilo se samodopadna, rekla je tiho: -Nisam sigurna da ću ja to znati; pisala sam cijeli život kazališne kritike, a ovo je nešto drugo.

-Pa, dobro, slat ćeš mi poglavlje po poglavlje, ja ću to čitati, redigirati i davati ti sugestije! Ono što sam siguran, znam da si imala buran život, i profesionalno i emocionalno, imaš o čemu pisati. Molio bih te da ništa ne tajiš ni ne prešućuješ! Da budeš hrabra i smiona kao i inače.

Počela mi je potom slati dijelove svoje knjige, nalazili smo se, raspravljali o napisanom, o onome što bi još trebalo napisati. Zajednički prekapali po njezinu životu tražeći detalje koji mogu poslužiti kao literarni motivi. Navodio sam je da mi govori o svemu što je proživjela, o profesiji, ali i o intimnom životu. Pričao sam joj i ja o svojim životnim iskustvima kako bismo bili ravnopravni, prijatelji, a ne pacijent i posihoterapeut. Ponirali smo tako u skrivene zakutke naših psiha, razotkrivali se, a Mani je potom pisala. Nije to bila idilična suradnja, bila je vrlo osjetljiva kad bih rekao da mi se nešto što je napisala ne sviđa, kad bih tražio da nešto izmijeni. Ali nakon nekoliko dana je dolazila s novom varijantom teksta. Valjda je to bio utjecaj njezina dramaturškog i intendantskog rada u tetru. Znati slušati suradnike. Da se razumijemo, nisam ja u njezinim knjigama napisao nikad više od rečenice, više od redaktorske intervencije, Sve napisano, njezino je, ali je i plod naših razgovora.

Dok je pisala, donoseći mi nova poglavlja, bio sam sve sigurniji da se radi o budućem velikom hitu. Ali ne samo to, Mani je izvrstan pisac, dobar stilist, a neviđeno dobro razumije ljudske emocije!

-Nije lako pisati o emocijama, a ti imaš dovoljno senzibiliteta i stilske umješnosti, to je tvoje područje! Velika tema!

Enorman, a posve zaslužen,uspjeh autobiografije Fališ mi dao joj je poticaj da u svojim sedamdesetim napiše niz romana, posljednji Rastanci je predala u tisak u lipnju ove godine. Pisala je do zadnjeg trena svojega života!

S Mani sam bezbroj puta bio na književnim tribinama na kojima se govorilo o njezinim knjigama. Govorio sam na stotinama, možda i tisućama drugih tribina i promocija, ali nikad nisam vidio toliko emotivno potresenih ljudi u publici; da, Mani je znala govoriti o emocijama, prenijeti ih svojoj publici. A publika ju je obožavala.

Odlazak Mani golem je gubitak za naše kazalište i književnost, ali jednako će nedostajati njezina karizma našem javnom kulturnom životu, magnetičnost njezine pojave i njezinih riječi, a meni osobno nedostajat će osoba kooj mogu sve povjeriti, koja će sve razumjeti. I kad treba primiti me za ruku i šutjeti zajedno sa mnom.