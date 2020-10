Premijera dokumentarca Roberta Zubera o kontroverznom antivakserskom pokretu

Treći festivalski dan uključuje premijeru filma Pitaj slobodno Roberta Zubera koja će se održati u kinu SC u 16 sati. Spomenuti film progovara o cijepljenju te propituje je li moguće naći zajednički jezik između onih koji tvrde da ne postoji alternativa cijepljenju i onih koji mu se protive.

Program u kinu SC nastavlja se projekcijom u 18 sati kada će biti prikazana dva filma iz regionalnog natjecateljstkog programa: filmovi U zraku Jasmile Žbanić te Bugarski san Srđana Šarenca. Dokumentarac U zraku donosi dramatičnu ispovijest redateljičina supruga Damira - kojeg je upoznala u skloništu za vrijeme opsade Sarajeva - o njegovu strahu od letenja avionom te često skreće u duhovite epizode, no pritom dubinski ocrtava psihološke posljedice proživljenog iskustva ratne traume.

Ekonomske migracije, ali u suprotnom smjeru – iz samog europskog srca u jugoistočnu Europu, tema su filma Bugarski san Srđana Šarenca, bosanskohercegovačkog dokumentarista čiji je film Dvije škole prikazan na ZagrebDoxu 2017. U središtu je priče sudbina njemačke umirovljenice koja zbog nemogućnosti da ostvari komforan život u rodnoj državi odlazi u Bugarsku, a osim ekonomskih uvjeta života, film se dotiče i teme starenja te društvenog odbacivanja umirovljenika.

U 20 sati na rasporedu u Kinu SC su te naslova iz programa The Best of Rest: domaći filmovi Bez lica Davida Lušičića, Melem na rane Antona Mezulića, te Oscarom nagrađeni film Kako voziti skejt u ratnoj zoni (ako si cura) autorice Carol Dysinger.

Program u Kinu SC završava uz projekciju kontroverznog filma U slavu sotone Penny Lane, provokativnom, ali duhovitom filmu, dobitniku nagrade za najbolji dugometražni dokumentarac na Calgary Underground Film Festivalu, koji ulazi u pozadinu sve popularnijeg kontroverznog religijskog pokreta.

Program u Teatru &TD započinje besplatnom projekcijom filma Uzorno vladanje u 15 sati

Uzorno vladanje (Exemplary Behaviour) Audriusa Mickevičiusa i Nerijusa Mileriusa, pobjedničko ostvarenje festivala DOK Leipzig, propituje pojmove zločina, pravde i oprosta kroz priču o zatvorenicima litavskog zatvora Lukiškės.

U 17 sati u Teatru &TD na rasporedu je film Odrastanje autorica, a nastavlja se u 19 sati uz dva dokumentarca iz međuanrodne konkurencije: film Začarani krug (Anticlockwise) iranskog redatelja Jalala Vafaeija dirljiv je portret autorove obitelji koja se konfrontira s opresivnim iranskim režimom, a nagrađen Grand Prixom za najbolji dokumentarac na prošlogodišnjem filmskom festivalu Karlovy Vary, film Besmrtni (Immortal) ruske redateljice Ksenije Ohapkine na pronicljiv način razotkriva kako mehanizmi političke moći utječu na svakodnevicu, čak i u na prvi pogled benignim situacijama.

Program u Teatru &TD završava projekcijom filma U zabačenom mjestu u podnožju austrijskih Alpa odvija se radnja filma Kretnje obližnje planine (Movements of a Nearby Mountain) Sebastiana Brameshubera; ovaj laureat festivala Cinéma du Réel kroz priču o nigerijskom migrantu koji popravlja automobile dok se oko njega i dalje vrti žrvanj rudarske industrije promišlja mjesto pojedinca u globalnoj ekonomiji. Film je prikazan na brojnim festivalima te je osvojio mnogo nagrada, među kojima i posebno priznanje na Viennalu te nagradu za najbolji politički film na festivalu u Hamburgu.

Online na www.zagrebdox.net od 17 do 18 sati:

Jess Gormley je izvršna producentica dokumentarne i igrane produkcije u Guardianu, gdje radi već pet godina. U njezine najpoznatije projekte ubrajaju se: What has the ECHR ever done for us? s Partickom Stewartom, Brexit Shorts i Shakespeare Solos. Prije toga radila je kao producentica i izvršna producentica dokumentarnih i igranih sadržaja za televiziju, kino i internet, a među njezinim projektima su: McCulli (dugometražni dokumentarac nominiraj za dvije BAFTA nagrade), Attacking the Devil ( dokumentarni film dobitnik nagrade žirija u Sheffieldu), Radiator (dugometražni igrani film), Akram Khan: Homeland (dokumentarac za More 4), Rankin Presents Collabor8te (serijal od četiri epizode za Sky Arts) i The Arbor (dokumentarna drama nominirana za BAFTA nagradu).

Na ZagrebDoxu će Jess govoriti o Guardianovoj ambicioznoj petodijelnoj seriji Podijeljeni gradovi koju je naručila i izvršno producirala. Serija je premijerno prikazana na 30. obljetnicu pada Berlinskog zida, povijesni trenutak koji je nagovijestio ujedinjeniju budućnost, no danas je naš svijet opet slomljen, a gradovi podijeljeniji nego ikada, od politike, preko klime, do hrane. Jess će opisati uredničke odluke u pozadini ove serije te kako je mala produkcijska ekipa uspjela stvoriti seriju globalnog dosega. Osim ove serije, Jess će spomenuti i Guardianov stav prema Brexitu i odnos prema Europi u ovoj novoj geopolitičkoj eri.

Informacije o ulaznicama i raspored projekcija ovogodišnjeg ZagrebDoxa nalaze se na službenoj internetskoj stranici festivala: www.zagrebdox.net.