Pakleno uzbidljiva svirka istarskih bluesera kakva se rijetko čuje

Samo jednom sam uspio vidjeti uživo nastup istarske grupe The Screaming Wheels, ali ga nisam nikada zaboravio. Tada su bili gitaristički duet Lea Anđelkovića i Denisa Makina, inače članova grupa Baltazar, Norman Beaker i Vervet. Postava iz Novigrada neposredno prije toga 2019,. pobijedila je na domaćem Blues Challenge natjecanju i otputovala u Memphis na finale blues-summita gdje su osvojili i one koji su se bluesa naslušali i o njemu znaju sve.

U Trilju na Thrill Blues Festivalu gdje sam ih gledao su i inače prednjačili na svirci dobrodošlice i zapravo svirali s kim god je trebalo, a zadnje večeri na velikoj pozornici opalili besprijekornu, znalačku svirku u maniri autentičnog hard core bluesa kao da su u Memphisu. Jer, kako sam tada napisao, to su vrhunski znalci koji ne mogu svirati loše ili “s popustom”, oni jednostavno “ginu” na pozornici u bilo kojoj postavi da se na njoj nađu. A kad imaju vlastiti album poput novog “Istramental”, onda su i u tonskom studiju artikulirali pakleno uzbudljivu svirku kojom blues promatraju iz današnje perspektive. Neke od ovih tema lako bi mogle ući u repertoar nekoga poput The Jon Spencer Blues Explosion, Black Keys ili čak i Marka Lanegana (“Back to the Roots”).

Dapače, uvodna “Before the Sun” zvuči kao da je sa zadnjeg albuma “Gigaton” Pearl Jama, jer je grunge tutnjava u temeljima njihove svirke, bez obzira na to kako je nazivali. Screaming Wheels nisu tipična blues grupa, iako album djeluje konvencionalnije od koncertnih nastupa. Ima tu puno utjecaja koji sežu od swamp-bluesa do gothic-folka, ponajviše zbog baritona Denisa Makina, koji zna vrištati, ali zna i potmulo recitirati stihove s nekog napuštenog blues raskršća. Na albumu “Istramental” Screaming Wheels više nisu duo, Anđelkoviću i Makinu pridružili su se basist Danijel Teodorović (iz zajedničke grupe Baltazar) i bubnjar Erle Đurđević, a osam pjesama koje su proizveli nude maksimalno pojačane gitare i teškotonske bubnjarske dionice koje nude pirotehniku kakva se rijetko čuje kod nas.

Ovi misle ozbiljno, njihovi blues kotači zaista vrište i škripe, ali znaju biti i duhoviti pa su u naslovnoj “Istramental”, naravno, instrumentalu, spojili i neke istarske etničke prizvuke.