Novi album glazbenih veterana pun prekrasnih melodija i introspektivnih tekstova

Na krilima megauspješnog koncerta na rasprodanom londonskom stadionu Wembley nije se trebalo čuditi što je novi album "The Ballad of Darren" grupe Blur u prvom tjednu objavljivanja završio na prvom mjestu britanske ljestvice albuma.

Dapače, to im je sedmi album zaredom koji debitira na najvišoj poziciji, a ukupno deveti u katalogu i prvi nakon "The Magic Whipa" iz 2015. Osim što su završili na prvim mjestima u Irskoj, Škotskoj, Belgiji i Švicarskoj, miljenici britpopa njime su postigli i dosad najveći uspjeh u SAD-u, završivši u prvom tjednu objavljivanja na osmom mjestu Billboardove ljestvice albuma.

Imao sam priliku gledati ih 1995. u New Yorku prilikom njihova prvog posjeta Americi, u istom tjednu kad i njihove konkurente Oasis. Puno je vode od tada proteklo ispod mosta na Temzi, ali i u karijeri Blura. Nakon tridesetak godina to su omiljeni veterani čiji je prvi čovjek Damon Albarn, od projekata s Blurom do Gorrilaz ili projekta Mali Music i samostalnih albuma, radio zanimljive stvari. Dapače, kad sam ga gledao na festivalu Exit 2014., Albarn je opet bio u top-formi kao jedan od najkreativnijih predstavnika svoje generacije.

Nešto mlađi Alex Turner iz Arctic Monkeysa navodno mu je bio model po kojem je "slagao" vokale na albumu "The Ballad of Darren", koji u 13 pjesama donosi kontemplativnu verziju Albarnova vokala te izvedbi gitarista Grahama Coxona i bubnjara Davea Rowntreea, melodični dreampop sporijeg tempa. Većinu pjesama Albarn je napisao lani, među ostalim i u Montrealu u hotelu preko puta kojeg je gledao mural Leonarda Cohena, kojem je posvetio pjesmu "The Everglades (For Leonard)".

Osim "St. Charles Squarea" i "The Rabbija", popunjenih tipičnim blurovskim iskrzanim električnim gitarama, te u manjoj mjeri "Barbarica" i "The Narcissista", album je mirnijeg raspoloženja, pun prekrasnih melodija i introspektivnih tekstova, a prema Albarnu predstavlja najlegitimniji album Blura nakon "13" – kako mu se zove i tonski studio u kojem su snimali – jer su ga odsvirali bendovski, svi zajedno i istodobno u tonskom studiju.