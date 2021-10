Nova Mirjana preživjela je potres u Zagrebu, ali što joj je ostalo od života?

Prije punih 14 godina napisao je Ivor Martinić “Dramu o Mirjani i onima oko nje”. Bio je to veliki uspjeh tada vrlo mladog autora. Drama je praizvedena 2010. u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu, gdje je naslovnu ulogu igrala Mirjana Karanović (vidio je Zagreb tu predstavu na gostovanju u Gavelli, koja je te večeri bila krcata), da bi nakon toga Mirjana stigla i na scenu HNK Zagreb. Tamo ju je igrala Alma Prica.

Sada se Ivor Martinić vratio ovom svom djelu i kao dramatičar i kao redatelj. Prošle su godine, njegova junakinja i dalje je 40-godišnjakinja, ima kćer tinejdžericu, majku koja joj i dalje govori da je bila ružno dijete, bivšeg muža negdje u Njemačkoj, stan od 40 kvadrata... Ima i pet tisuća eura ušteđevine i novu haljinu koju je kupila za 350 kuna, preživjela je zagrebački potres...

I danas je ona zanimljivo polazište za kazališnu avanturu, za novu predstavu Teatra &TD. Martinić tu avanturu započinje svojevrsnom dekonstrukcijom vlastitog djela. Zanima ga tko je danas ta Mirjana, a kako bi došao do odgovora na to pitanje, daje je u ruke trima glumicama. One su Ivana Krizmanić, Maja Posavec (ujedno i autorica glazbe za predstavu i glumica koja je u predstavu HNK Zagreb tumačila ulogu Mirjanine kćeri) i Marina Redžepović. Sve tri glume Mirjanu, ali i njenu kćer i majku. Postala je tako ova drama moćna ženska minijatura, koja jasno govori o mnogim ženskim problemima današnjice, o rastrzanosti života, o svakodnevici u kojoj kao da doslovno nema ni zrake svjetla.

Predstava počinje kao čitačka proba, tri glumice dolaze na posao, odijevaju iste haljine (kostimograf Matija Dijanović) i kreću istraživati: tko je ta žena, kako razmišlja, što voli, što sluša na radiju, što gleda na televiziji, u kojem dućanu kupuje...

Tako nova verzija “Mirjane” postaje i svojevrsni uvid u glumački posao, u način na koji se grade uloge i u to koliko je pitanja potrebno postaviti da bi se neki izmaštani lik “usidrio” u stvarnost, koja će na kazališnoj sceni biti i uzbudljiva i uvjerljiva.

Sve tri glumice ovdje su uspjele iznijansirati sva tri ženska lika, predstavivši time tri generacije žena koje doslovno žive tu oko nas, prolaze potresom ozbiljno načetim Zagrebom. Tako je “Mirjana” na novoj komornoj sceni, gdje postoji tek jedan stol i tri stolice, iznova pokazala da je drama koja traži najveće majstorice kazališnog umijeća, a sve tri: i Ivana i Maja i Tamara uspješno su nastavile sjajan niz koji je započela Mirjana Karanović. Stoga, prije nego što pogledate “Plavi cvijet”, film za koji je Ivor Martinić napisao scenarij po ovoj svoj drami, svratite u &TD upoznati Mirjanu.