Na kraju MBZ-a praizvedba opere "Intermezzo" Berislava Šipuša u zagrebačkom HNK-u

Ništa ove godine nije kao inače, pa tako ni Muzički biennale Zagreb čiji se program odvija na "rate". Četvrti i posljednji festivalski blok počeo je sinoć, 17. rujna, programom kojem je u fokusu Kanada, odnosno kanadski umjetnici, s kojima MBZ redovito surađuje od 1981. godine.

U nedjelju u Tvornicu kulture u suradnji MBZ-a i Multimedijalnog instituta MaMa stiže berlinski elektronički duo "Mouse on Mars", a posljednji program na rasporedu je u ponedjeljak, 20. rujna, u Atelieru Meštrović. Tamo će I.N.K Experiment Duo (Ivana Kuljerić Bilić i Nikola Krbanyevitch) i Miodrag Gladović praizvesti djela mladih domaćih skladatelja, kao i široku lepezu djela već poznatih publici, "preispitujući ulogu prostora u kreiranju i donošenju glazbe".

Međutim, najveći projekt MBZ-a na rasporedu je večeras, 18. rujna, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. U pandemijskom vremena svega neuobičajenog, nakon višegodišnjeg zastoja, vraća se ono što je u dugoj povijesti MBZ-a bilo naročito dragocjeno i uobičajeno, praizvedba glazbeno-scenskog djela domaćeg autora na središnjoj pozornici hrvatskog teatra. Ovaj put to će biti opera "Posljednji intermezzo" Berislava Šipuša, koji će nastupiti i kao dirigent praizvedbe, a druga izvedba na rasporedu je 30. rujna. Opera u četiri čina posvećena je životu i sudbini Janka Polića Kamova, a libreto prema motivima tekstova Kamova, Cesarea Pavesea, Paula Celana i Federica Garcie Lorce napisali su Ivan Penović i Marina Pejnović, koja je i redateljica predstave.

Djelo je podijeljeno u četiri dijela koji se događaju i četiri lučka grada, četiri važne točke u životu Janka Polića Kamova: Rijeci, Genovi, Marseilleu i Barceloni.

Četiri različite sredine skladatelj Šipuš prati i različitim glazbenim jezicima, a osim na Hrvatskom, pjevat će se i na talijanskom, njemačkom, francuskom i španjolskom. U poluscenskoj izvedbi, pripremljenoj u skladu sa svim epidemiološkim mjerama, sudjeluju Orkestar i Zbor Opere HNK te operni solisti Kitty Stefani Pijetlović, Jurica Jurasić Kapun, Luka Ortar, Dubravka Šeparović Mušović i Mia Negovetić, uz govornu ulogu Karla Mrkše koji tumači samog Kamova. Scenografkinja predstave je Liberta Mišan, kostimografkinja Tea Bašić Erceg, oblikovatelj svjetla Elvis Butković, a autor videa Ivan Lučičić – Liik, dok će pridruženi član orkestra biti i Elvis Stanić na električnoj gitari.

- Odlučili smo se na taj čudni naslov "Posljednji intermezzo" u kojem je naša želja da od Rijeke pa do Barcelone pokušamo napraviti presjek proročanstava koja se mogu iščitati iz nekih pjesama Janka Polića Kamova, a to je naslućivanje tragedije koja će pogoditi europski kontitent. Ratovi, progoni, genocidi, holokaust... I u tom kontekstu će vjerojatno biti riječ o jednom sadržaju koji nije zabavan. On je težak, poziva na razmišljanje i razgovor sa samim sobom. Vjerujem da će i glazba biti takva – rekao je uoči praizvedbe autor opere Berislav Šipuš.