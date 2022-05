Na čelno mjesto Muzeja grada Zagreba dolazi Aleksandra Berberih Slana

Nakon imenovanja slovenske kustosice i muzealke Zdenke Badovinac za ravnateljicu zagrebačkog Muzeja suvremene umjetnosti, na čelno mjesto Muzeja grada Zagreba gradonačelnik Tomislav Tomašević postavio je još jednu slovensku muzealku Aleksandru Berberih Slanu. Ona napušta dugogodišnje vođenje mariborskog Muzeja narodnog oslobođenja i to daleko prije isteka mandata, a dala je i ostavku na mjesto predsjednice Zajednice muzeja Slovenije.

U borbi za ravnateljsko mjesto Muzeja grada Zagreba koja traje već nekoliko godina, slovenska je profesorica engleskog jezika i književnosti i povijesti pobjedila jednog protukandidata i to Roberta Čimina i četiri protukanditatkinje i to Zvjezdanu Antoš, Anu Kutlešu, Marinu Pericu Krapljan i Kristinu Džin. No, Aleksandra Berberih Slana je dobila povjerenje troje od pet članova Upravnog vijeća, a s tom se odlukom složio i gradonačelnik Tomašević. Nova ravnateljica svoju dužnost preuzima 20. lipnja ove godine.

U obrazloženju gradonačelnikove odluke piše da u prijedlogu programa rada Muzeja grada Zagreba, Aleksandra Berberih Slana stavlja naglasak na politiku otvorenih vrata Muzeja i praćenja važnih događaja i procesa u široj zajednici, potrebu obnove prostora koji su stradali u potresu i općenito ostalih prostora Muzeja, obnovu stalnog postava i budući razvoj Muzeja, stvaranje interdisciplinarnog tima koji ravnopravno sudjeluje u svim projektima, edukaciju i poticanje kreativnosti zaposlenika kao i međunarodnu suradnju.

U izjavama za slovenske medije koji su puno prije hrvatskih izvijestili o kadrovskoj odluci zagrebačkog gradonačelnika, nova ravnateljica je istaknula da joj je vođenje Muzeja grada Zagreba veliki izazov, te je pohvalila kustoste tog muzeja. No, spomenula je i da njena "bolja polovica" radi u Zagrebu, te da joj u Zagrebu studira i sin, što joj je olakšalo donošenje odluke o zamjeni mariborskog za zagrebački muzej.