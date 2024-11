Možemo se kladiti da će IDEM nakon “CIAO” napuniti Šalatu, ili dvije

IDEM ima novi album “CIAO”, kojim će dosadašnju karijeru zasigurno p(r)ogurati na još jaču poziciju. Za razliku od američkih predsjedničkih izbora, ovdje dileme nema; IDEM je prvi na redu za punjenje većih koncertnih prostora idućeg ljeta, pogotovo nakon što album, nakon prva tri singla skinuta s njega, dođe do publike. Radi se o jednom od autentičnih novih imena koje je prošlu, 2023. godinu zaokružilo ekspresno rasprodanim nastupima u Močvari i zagrebačkom Vintageu nakon prvog albuma “POYY”. Iduća je vjerojatno Šalata, a onda nema granica. Zašto?

Zato što je prijemčivi inteligentni pop i strast kojom pršti album “CIAO” u jedanaest pjesama kao stvoren za današnje generacije mlađe publike koje u njemu pronalaze svoje teme, već od uvodnih “Prvi mjesec” i “19h Harmica”. “Raspadam” je pravi hit i bio je prvi singl s albuma, a svojim pjesmama Antun Aleksa povezuje i novo i staro pa je stoga odličan kandidat koji neće alijenirati nijednu publiku. Uz Buč Kesidi radi se o najduhovitijem novom proizvodu koji glazbu ne shvaća samo kao glazbu, već kao stav, a stav je ono što ljudi žele čuti i osjetiti.

Još ako je taj stav upakiran u protočnu glazbu kakve su pjesme na albumu “CIAO” (Mudri brk/JeboTon), možete to nazivati pop-punk ili kako hoćete, ali ući će vam u uho prije nego što ga uspijete strpati u neku ladicu, što se sad svi trude napraviti. Sudeći prema trendovima, ali i napetosti, potencijalu i ukupnom “paketu” koji je već pokazao, IDEM bi bio idealan domaći kandidat za idući Eurosong, ako bi mu se dalo zafrkavati sa svime što uz to ide. Pa da i tamo ovo što se kod nas smatra alternativom osvoji srednju struju, kamo zapravo i spada prema onome što se masovno sluša u svijetu.

I u svijetu se događaju slične stvari i bez obzira na sve razlike sistem prepoznavanja pop-proizvoda kod masovne publike funkcionira slično. Nedavno smo gledali Eda Sheerana na hipodromu, a glazba koju nudi IDEM jednako je “catchy” i netipična kao što je i Sheeran bio netipičan dok nije postigao masovan uspjeh. Ni Antun Aleksa nema uobičajen glas niti pjeva da bi završio na nekom festivalu, ali “druk” koji pjesme imaju u melodijama, efektnoj svirci i jasnim porukama instantno je prihvatljiv i radijima i publici i kritičarima. Ako se to troje usuglasi u stavovima, dobitna kombinacija je na vidiku.

To vezanje starih recepata s novima čini mi se ključnim kod IDEM, čije iskustvo u Porto Mortu govori da čovjek zna što radi. Njegov uspjeh potpuno je logičan, iako, kad bi postojao recept, mnogi bi uspjeli. No u recepturi albuma “CIAO” mogu se prepoznati vrlo jasni sastojci, od pop-punk vibre Green Daya do harmonija a la Beach Boys u jednom dijelu pjesme “Klincy”, u kojoj se početak s akustičnom gitarom, kao i u “Klimaj glavom”, čini da bi se pjesme mogle svirati na tulumima po klupi u parkovima, da bi se zatim pretvorile u hibride plesnog ludila (“Klincy”) ili gitarističke rifoidnosti (“Klimaj glavom”). Sve će te pjesme svoje odraditi i u klubovima kao idealna podloga sa zvučnika, a pogotovo na koncertima s kojima IDEM ima šansu dobaciti do još više publike u predstojećoj sezoni i napuniti puno veće prostore od dosadašnjih.

Gitaristički rifovi pršte i ritam-mašine luduju u “Sve boli”, “Brijalo normalno” i “Slušat pank”, ali nipošto ne treba jednostavnost i prodornost zamijeniti za banalnost. IDEM ima odlično postavljene pjesme još pojačane duhovitim brejkovima i aranžmanima, a vokalni učinak i povremene duhovite operetne melodije jasno pokazuju da se ispod naizgledne prijemčivosti nalazi puno talenta i sposobnosti u ekvilibriranju pop-zanatom. Ima tu i nonšalancije u tekstovima i vokalima sličnih Pips Chips & Videoclips u hitoidnoj “Jadanja” ili “Plus i minus”, koja dobro sažima potku tekstova stihom “boli me prošlost, boli me budućnost”, ali Antun Aleksa dobro poznaje i jedno i drugo pa mu i album i koncepcija istovremeno zvuče moderno, a opet dovoljno starinski. Tekstovi pjesama prava su suvremena ulična poezija generacije koja traži izravnost, jer IDEM uključuje tekstove s efektnim poantama razumljivima svima, a mnogi su se našli ili se nalaze u situacijama o kojima pjeva.

Najkraće, radi se o onom presudnom sastojku koji razdvaja namještene “projekte” od intuitivnih i eksplozivnih ploča koje imaju unutarnju autorsku logiku, pa zato i dostižu brzu prihvaćenost od publike i kritike.

Za one koji ne znaju, da pojasnimo; IDEM je krajem prošle godine rasprodao Vintage Industrial Bar mjesec i pol unaprijed pa dodao i Močvaru iduće večeri kao “after” očite ludnice koja je za njim vladala u Zagrebu nakon albuma “POYY”. Iza pseudonima IDEM krije se Antun Aleksa, multiinstrumentalist i član bendova Porto Morto, Trophy Jump i JeboTon Ansambl. Album “POYY”, “bedroom indie diy post pop punk smeće”, prihvaćen je kao jedno od najvažnijih izdanja godine i osvojio je uz Let 3 najviše novinarskih Rock&Off nagrada na fešti u Tvornici početkom veljače ove godine, čak tri, u kategorijama za album godine, izvođača godine i Veliki prasak za najveću nadu. Ta najveća nada sada je u prilici još više podebljati uspjeh u idućem “srednjorocknom” razdoblju, a album “CIAO” nudi puno aduta s kojima to može napraviti.