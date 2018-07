Mislav Lešić: Kumica je moja baka koja nikad nije bila u Zagrebu

Više od dvadeset lokacija u centru Zagreba ovih je dana “carte blanche” domaćim uličnim umjetnicima i gostima iz inozemstva koji u sklopu projekta “Okolo”, a podržava ga Turistička zajednica grada Zagreba, zanimljivim rješenjima podižu sadržajnu vrijednost odabranih gradskih prostora i skreću pozornost na njihovu posebnost mapirajući ih kao mjesta vrijedna zaustavljanja.

Tako je francuski umjetnik Levalet ukrasio zid Kule Lotrščak u Ulici Dverce, stari zid u Ulici Opatovina 21, zid crkve sv. Marije u Tkalčićevoj 10 gdje mladenci poziraju fotografima te zid kuće Jager u Tkalčićevoj ulici 78.

Naš Boris Bare naslikao je u prolazu do Zakmardijevih stuba crveni tepih pa je odlazak na Gornji grad postao glamurozno iskustvo, a posebno oduševljenje građana izazvao je Mislav Lešić odavši počast svim kumicama s Dolca tako što je jednu od njih oslikao na stubama koje vode do tržnice.

– Slikao sam tri dana, od trenutka kad bi se Dolac zatvorio pa do ponoći ili dok bi mi to tijelo dopustilo, a na crtež je potrošeno tri kilograma boje. Čak sam u početku imao malu tremu od crtanja u centru u vrijeme nogometnog finala, pitao se kako će ljudi reagirati. No na kraju su reakcije postale najslađi dio posla. Oduševljeni su radom, žale što će ovdje ostati samo privremeno, žele da ostane, neki su mi dok sam radio nosili čak i piće da se osvježim, a nebrojeni turisti stali su da se fotografiraju – govori diplomirani slikar Mislav Lešić iz Bošnjaka pokraj Županje pa otkriva jedan simpatični detalj:

– Znate, kao model za kumicu poslužila mi je moja baka, prava stara Šokica koja nikada nije bila u Zagrebu! I oduševljena je radom! Projekt se nastavlja danas pa do 22. srpnja još desetak lokacija očekuju nove intervencije Oak Oaka, još jednog francuskog gosta koji je svojim poetičnim i humorističnim crtežima ostavio traga u metropolama diljem svijeta.