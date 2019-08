Martini Mlinarević zbog prijetnji otkazan nastup u Čitluku: 'Ko vas j*** majmuni'

Bh. književnica i novinarka Martina Mlinarević Sopta jučer je objavila kako joj je zbog prijetnji organizatorima otkazan nastup na Evergreen Festu u Čitluku.

Mlinarević Sopta u objavi na Facebooku objasnila je kako ju je nazvao jedan od organizatora, njezin prijatelj Anđelko, te priopćio da imaju golemih problema zbog njezina budućeg nastupa, da su dobivali prijetnje, uključujući i od sponzora.

– Uz udaljavanje mojih knjiga iz hercegovačke knjižare prije nekoliko mjeseci, ovo je novi direktni udar na moj rad i egzistenciju u okruženju u kojem živim, gdje mi je rad i egzistencija apsolutno onemogućena. Uz sva s*anja, živim i stvaram i ne bojim se pi*kastih levata – navodi Mlinarević Sopta, dodajući da je svoje liječenje financirala jedino prodajom knjiga.

Foto: Facebook

"Bagri" je poručila kako Hercegovina nikad nije bila jednoumlje te da je ničim i nikako ne mogu zastrašiti.

– O novom šikaniranju i napadu na mene obaviještena je i Američka ambasada i gospodin Wigemark ispred EU, koja me u povodu Osmog marta odabrala za jednu od najinspirativnijih žena u globalnoj kampanji Europske unije - Inspired by Her. Ćeraćemo se još. Jer na veliku žalost isljednika, nalazi od doktora su mi sjajni. A spektakl zvan „Promocija knjige u Čitluku“ održat ćemo u jednom drugom gradu. I bit će festival i bit će sloboda. Riječ koju prezirete, jer o njoj ništa ne znate. A sloboda je ovo, kad mogu da kažem, s dna srca i mirne duše - Ko vas j*** majmuni – poručila je književnica.