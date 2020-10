Maria Joao Pires umjesto Marthe Argerich na otvaranju sezone u Lisinskom

Karizmatična pijanistica Martha Argerich zbog bolesti je otkazala koncert kojim je zagrebačka dvorana Lisinski u utorak 3. studenog trebala otvoriti koncertnu sezonu u potresom stradaloj velikoj dvorani. Umjesto slavne Argentinke, u zagrebački Lisinski dolazi portugalska pijanistica Maria Joao Pires.

Ulaznice kupljene za koncert Marthe Argerich i grčke pijanistice Theodosije Ntokou vrijede za ovaj koncert.

Maria João Pires prvi je put gostovala u Lisinskom u pratnji okrestra prije sedam godina, kada je izazvala oduševljenje svojim virtuoznim izvedbama Wagnera, Chopina i Mozarta.

Maria João Pires rođena je u Lisabonu, a prvi je pijanistički nastup imala sa samo četiri godine, dok je već sa sedam svirala Mozartove koncerte za glasovir. S devet godina primila je najugledniju portugalsku nagradu za mlade glazbenike. Nakon završetka studija na lisabonskom konzervatoriju, gdje su je podučavali Campos Coelho i Francine Benoît, nastavila se usavršavati u Münchenu uz mentorstvo Rosi Schmid te Hanoveru uz Karla Engela.

Međunarodnu slavu stekla je pobjedom na Beethovenovom natjecanju u Bruxellesu te nastupima s velikim svjetskim orkestrima u Europi, Americi, Kanadi, Japanu i Izraelu.

Petnaest godina snimala je diskografska izdanja za izdavačku kuću Erato Records, specijaliziranu za promociju klasične glazbe francuskih skladatelja, a dvadeset je godina surađivala s uglednom kućom Deutsche Grammophon, koja je prošli mjesec objavila njezinu cjelokupnu diskografiju. Časopis Gramophone proglasio je njezine snimke Chopinovih Nokturna najboljima koje postoje.

Od 2012. do 2016. godine u Glazbenoj kapeli kraljice Elisabeth u Švedskoj radila je s mladim talentiranim pijanistima iz cijeloga svijeta. Poznata je i po svojem humanitarnom i altruističnom radu: pokrenula je projekt Partitura Choirs u sklopu kojeg potiče rad zborova za djecu slabijeg imovinskog stanja te Partitura Workshops u koji je uključila i druge ugledne glazbenike pozvavši ih da rade s talentiranom djecom. Prije 20 godina osnovala je jedinstveni centar za umjetnost Belgai Center for Study of Arts gdje svojim predanim radom, kroz radionice za profesionalne glazbenike i glazbene entuzijaste, zagovara altruističnu dinamiku među umjetnicima različitih naraštaja predlažući alternativu u svijetu prečesto usmjerenom na kompetitivnost. Slične projekte pokrenula je i u Brazilu.

Martha Argerich trebala je u nedjelju navečer nastupiti na otvorenju Bemusa u Beogradu uz Simfonijski orkestar RTS-a, ali je otkazala taj koncert, što joj je, prema tvrdnjama beogradskih organizatora, savjetovao osobni liječnik zbog rizika u vezi sa koronskom pandemijom.

Koncertom koji bi se trebao održati u utorak 3. 11. počinje nova glazbena sezona u Lisinskom koji je teško stradao u potresu 22. ožujka, pa je velika dvorana bila podvrgnuta sanaciji.