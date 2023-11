Majka, sin i fatalna voditeljica s ekrana - to su "Moderni oblici patnje"

Nakon što se Gavella nakon dugog i strpljivog čekanja vratila kući, premijere se doslovno redaju jedan za drugom. I u petak navečer je publika pozvana u Malu Gavellu, a prva premijera u velikoj dvorani najavljena je za 15. studenoga, kada ćemo vidjeti "Moje tužne monstrume" Mate Matišića.

Sutra je na redu koprodukcija s Ludens teatrom "Moderni oblici patnje", predstava koju je publika u Koprivnici vidjela prošle godine. Riječ je o drami Dine Vukelić koju je režirao Dario Harjaček, a u kojoj glume Jelena Miholjević,Marko Petrić i Anja Đurinović. Priča je to o nezdravoj simbiozi majke, nekad čuvene, a danas zaboravljene voditeljice Irme Valić, i njezina pasivnog i rezigniranog sina, neostvarenog 30-godišnjeg intelektualca Ognjena. Tu je i nadrealno fatalna mlada zvijezda TV ekrana Silvija, koja taj trokut odnosa prebacuje u intimne noćne more i potisnuta maštanja sa željom (ili izostankom želje?) da se protagonisti drame izvuku iz nametnutog okvira izolacije i postpandemijskog svijeta. Predstava je to o sukobu generacija, od kojih se obje podjednako ne mogu prilagoditi pravilima sistema i "Ugodnog života", kako se zvala ugašena emisija voditeljice Valić.