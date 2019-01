'Kongo me naučio što ljudsko biće može preživjeti'

“Priče iz Konga: pet stoljeća borbe s iskorištavanjem i pohlepom” (Congo Stories: Battling Five Centuries of Exploitation and Greed) naziv je nedavno objavljene knjige koju potpisuju aktivisti John Prendergast i Fidel Bafilemba, a za koju je fotografije snimio tridesetosmogodišnji glumac Ryan Gosling.

U izbjegličkim kampovima

Već više od deset godina hollywoodska zvijezda kanadskog podrijetla, poznata po filmovima “La La Land” i najnovijem “Prvi čovjek” (o astronautu Neilu Armstrongu), bori se za mir i boljitak Afrike: još 2005. posjetio je izbjeglički kamp Darfur u Čadu, a u sklopu humanitarne akcije “Enough Project” posjetio je 2007. Ugandu te 2010. prvi put Kongo.

– Nisam profesionalni fotograf, nego sam samo htio dokumentirati ono što sam vidio. Isprva mi nije ni bila namjera fotografije iz Konga objaviti u knjizi, no poslije sam shvatio da bismo ih mogli iskoristiti u sklopu “Enough Projecta”, da svijetu pokažemo kako izgleda turbulentna povijest i sadašnjost Demokratske Republike Kongo, od brutalne kolonijalizacije, sukoba, eksploatacije ruda, minerala i prirodnih bogatstava do kršenja ljudskih prava. Moje prvo iskustvo s tom državom bilo je potresno: snimio sam djevojčicu Huguette koja je silovana na putu do škole, a svakog dana suđeno joj je da susreće svog silovatelja. I to dvaput: na odlasku u školu i nakon nastave. Zbog te traume odlučila je završiti pravo, postati odvjetnica da bi jednom mogla izboriti pravdu – i za sebe i za druge silovane žene – rekao je Gosling na predstavljanju knjige u knjižari Strand u New Yorku.

Foto: REUTERS

Priča o tihom otporu

Glumac je trenutačno na američkoj turneji promoviranja knjige zajedno s Johnom Prendergastom, prijateljem i utemeljiteljem Enough Projecta te Fidelom Bafilembom, aktivistom i pokretačem inicijative za osnivanjem prve knjižnice u istočnom Kongu i Chouchou Namegabe, kongoanskom novinarkom i suosnivačicom Medijske asocijacije za žene južnog Kivua. Sav prihod od prodaje knjige namijenjen je aktivistima za mir i ljudska prava u Demokratskoj Republici Kongo. Kolegama fotografima glumac je otkrio da je fotografije, mahom crno-bijele, snimao kamerom Canon 5D mark II, a nada se da će njihovo objavljivanje pomoći da svijet vidi sto se događa u Kongu.

– Najviše sam bio zatečen kod ovih priča izdržljivošću ljudi iz Konga, njihovom jakom voljom i tihim otporom koji ne dozvoljava da im se slomi duh – zaključio je Gosling, kojeg su u njegovoj akciji mirovnog glasa za Afriku i napaćene podržale i kolege Robin Wright i Ben Affleck.