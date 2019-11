Kolumne viozionara na jednom mjestu

Gužva u zagrebačkom KIC-u, traženje slobodne stolice ili bar mjesta s kojeg bi se mogli vidjeti prezenteri koji su govorili o upravo izdanoj knjizi kolumni majstora riječi Milana Jajčinovića u ediciji Despot Infinitusa. Tako bi se mogla ukratko obilježiti promocija knjige “Politička šahovnica” društvenog kroničara, esejista, rijetke osobe koja je o svakoj temi imala što za reći i nakon čijeg bi čitanja ljudi znali raspravljati satima, čovjeka koji je do posljednjeg trenutka života na ovom svijetu – bila to riječ o politici, estetici, sportu pak ili jednostavno aktualnosti – o tom istom imao što za reći.

Posmrtna knjiga

Ovaj komentator i kolumnist za života je izdao tri knjige – “Đavo i vodeničari: mit o ‘nebeskom narodu’ i njegove posljedice”, “Korifeji lažnih istina” te “Od Jugoslavije do Euroslavije”. Britkom na jeziku, nije mu bilo teško pronaći put do čitatelja, a na promociji je posebno emotivno govorila Milanova supruga Vera.

– To je bilo jako lijepo razdoblje, interesantno i dinamično i nikad nije bilo dosadno, uvijek se raspravljalo. Sve se vrtjelo oko toga što će se pisati i mi smo svi bili upućeni u temu tako da i dandanas, kad pročitam nešto, razmislim kako bi on to opisao – opisuje supruga Vera odnos s talentiranim esejistom “sa žicom” za sva područja.

Zvonimir Despot, priređivač knjige, sam je naglasio koliko ga je iznenadio broj Jajčinovićevih obožavatelja koji su došli po svoj primjerak knjige kolumni. Glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić istaknuo je da je Milan imao dvije obitelji – svoju i Večernjakovu koja se zasnivala na povjerenju i znanju.

– Mogao je biti sve, čak i astronaut – napisao je Klarić u predgovoru te ponovio pred brojnom publikom: “Bio je vizionar. Nije imao lak život, ali zato sadržajniji od mnogih.” Također je spomenuo Jajčinovićevu preranu bolesti zbog koje mu je obitelj kupila malo pojačalo i mikrofon kako bi doslovce “iz glave recitirao kolumne”.

– Čak je naglašavao i gdje se zarez treba nalaziti. On je bio zaštitni znak Večernjeg lista – zaključio je Dražen Klarić.

Na predstavljanju je bio i Antun Vrdoljak.

– Mudrost i dobrota, on je živio po Božjim zakonima, to meni znači jako mnogo. Uživao sam u njegovim prošlim knjigama. Također, redovno sam čitao njegove kolumne pa mi je gušt što ih sad imam uvezane na jednom mjestu. Od mlađih kolumnista volim Ninu Raspudića – velik novinar, velik čovjek, punog srca. Nema više pravog novinarstva ni pravih kolumnista kod nas – zaključio je poznati redatelj.

Istraživao svaku temu do srži

Ostali prijatelji koji su bili na promociji istaknuli su Jajčinovićevu želju da istražuje svaku temu do srži što je ostavilo veliki trag u hrvatskom novinarstvu.

Našao se tu i glumac Rene Medvešek koji je čitao dio iz kolumne napisane nakon što je tadašnji premijer Zoran Milanović Hrvatsku nazvao “slučajnom državom. – Mislio je vjerojatno da živimo u državi gdje ljudi reagiraju tek kad se nešto dogodi, ali nije se znao izraziti – pristojan je tad bio Jajčinović prema Milanoviću.

Sve u svemu, jedna od knjiga koju trebate imati na policama.