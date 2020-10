Kad se dubrovački hedonist usred Londona upusti u borbu protiv mafije...

Dubrovčanin Ivo Fraska prvu je knjigu, triler “Pet dana u Londonu” objavio u 52. godini. Roman je objavilo dubrovačko društvo Slagalica, a već je imao i dubrovačku promociju te je ušao u distribuciju hrvatskih knjižara. Ivo Fraska 1980-ih pisao je za dubrovačke novine, a početkom devedesetih imao je i zapaženu glazbenu kantautorsku karijeru, koju je u kasnijim godinama zatomio. Iz tih godina datira i Fraskina zbirka pjesama koja nikada nije objavljena. Od 1984. do 2019. šesnaest je puta boravio u Londonu, stekao ondje i prijatelje, a plod cijelog tog bogatog životnog i umjetničkog iskustva napet je triler s političkim implikacijama, koji se potpuno odvija u Londonu, jednoj od najuzbudljivijih svjetskih prijestolnica.

Glavni lik ovog trilera, koji se tjeran znatiželjom upliće u londonske policijsko-vojne obračune s međunarodnim posljedicama, Dubrovčanin je Robert Moretti. On je zaljubljenik u London i u akciju, muškarac bez fokusa koji se u Dubrovniku bavi dosadnim uredskim poslom (manje mu je dosadna seksualna veza s dobrodržećom vlasnicom tvrtke), da bi onda u samo pet londonskih dana postao hrabar i neustrašiv junak zaljubljen u lijepu Londonku Saru, ali i borac protiv koruptivnih policajaca i londonske mafije koja je odlučila oteti, ni manje ni više, nego britanskog ministra obrane. Zaplet romana koji čitatelja vodi po londonskoj uzbudljivoj i razgranatoj podzemnoj željeznici počinje baš u trenutku kada Moretti 2. listopada 2019. na stanici Goodge linije Northern ugleda iznimno brz, neosvijetljen vlak koji nije bio najavljen, nije se zaustavio na stanici, a u kojem Dubrovčanin uoči djevojku s rukama na staklu koja kao da poziva u pomoć. Od tog trenutka mijenja se Morettijev uhodan hedonistički raspored i on postaje uporan amaterski istražitelj koji upada u romantičnu ljubavnu vezu sa Sarom, Londonkom škotskog podrijetla, ali i pokušava naći otetu djevojku iz podzemne te otkriti tko su stasiti i opasni ljudi u crnim odijelima s maskama Willa Smitha i Tommyja Leeja Jonesa, a koji se ne ustručavaju pucati po njemu. Pri tome naš Moretti dobiva iznenadnog saveznika, a to nije njegov pomalo smotan i dobroćudan londonski prijatelj Jerry, nego američki časnik, prekaljeni borac iz američkih vojnih avantura po Bliskom i Dalekom istoku, čvrst i neustrašiv William Bill MacIntosh, Sarin rođak koji je pristigao u London na susret s vojnim veteranima na koji je trebao doći i ministar obrane. Roman nas vodi po zapuštenim tunelima londonske podzemne željeznice, od kojih su neki korišteni i kao skloništa tijekom Drugog svjetskog rata. Upoznajemo se i s londonskim policajcima od kojih su neki dobri, a neki i loši momci, kako to već i biva u krimićima. Naš Moretti zajedno s američkim ratnim herojem razmjenjuje mišljenja i o današnjim svjetskim političkim liderima, a ta su mišljenja daleko od pozitivnih. Ima tu i mrskog Brexita, naravno, baš kao i stranica o poštenim političarima koji su imuni na koruptivnost pa su zato u stalnoj opasnosti jer ugrožavaju profite pohlepne vojne industrije.

Ovaj triler tako ima i notu antiratne angažiranosti i aktualnosti koja baš i nije prečesto prisutna u sličnom strogo žanrovskom štivu. Puno je pažnje Fraska uputio i ljubavnoj vezi Morettija i Sare, brinući se da njeni akteri ne stradaju u mraku londonskog podzemlja ili kao žrtve otmice pobunjenih inspektora i ministrovih otimača. Roman će svakako biti zanimljiv ljudima koji vole i poznaju London, njegovu kozmopolitsku atmosferu, brojne turističke atrakcije, mirne ulice za stanovanje, gostoljubive kvartovske pubove i neupitnu literarnost. Naravno, Robert Moretti nije James Bond i nije Superman. On je ipak skroman i nepretenciozan Dubrovčanin, ljubitelj glazbe i skijanja, koji je obodren iskonskom pravdoljubivošću otišao za svojom zvijezdom i dočepao se (privremenog) sretnog kraja. Do novog romana u kojem će, nadajmo se, ponovno biti glavni lik, ali ovaj put na hrvatskom, domaćem teritoriju.