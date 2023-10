Iz New Yorka u Hrvatsku prvi put stiže Meštrovićev reljef arhanđela Gabrijela

U petak je u Galeriji Klovićevi dvori predstavljena jedna od najuzbudljivijih izložbi ove sezone, nadolazeća izložba skulptura Ivana Meštrovića u godini kada obilježavamo 140. obljetnicu rođenja tog čuvenog umjetnika. Golema retrospektiva s više od 200 Meštrovićevih ostvarenja koja u Zagreb stižu iz svih krajeva svijeta, a protezat će se na čak tri kata Klovićevih dvora, otvara se 22. studenog i trajat će sve do 3. ožujka 2024.

– Jedna je ovo od niza izložbi kojima smo obilježili 140. godišnjicu Meštrovićeva rođenja, ali je zasigurno najvažnija i jedinstvena jer smo se, iako se sam Meštrović okušao i u crtanju, slikarstvu i arhitekturi, koncentrirali isključivo na skulpture. Pratit ćemo, dakle, Meštrovićev kiparski razvoj od samih početaka, otkada je, kako glasi romantizirana pripovijest, čuvao ovce na obroncima Svilaje i od drva i kamena radio prve radove, pa sve do njegovih završnih američkih dana – kazala je Sandra Grčić, ravnateljica Muzeja Ivana Meštrovića te uz Petru Vugrinec iz Klovićevih dvora jedna od autorica izložbe.

– Svi mi koji sudjelujemo u organizaciji ove izložbe osjećamo s jedne strane neizmjernu čast, ali i strahopoštovanje pred ovoliko vrijednom ostavštinom Ivana Meštrovića koja će se prvi put publici predstaviti na ovaj način. I stručna javnost i šira publika će, vjerujemo, podjednako uživati u ovih dvjestotinjak Meštrovićevih radova, među kojima su neka od njegovih najpoznatijih djela, ali i neka koja će publici biti otkriće – rekla je Grčić.

Teško je među svim tim djelima, koja u Zagreb dolaze iz brojnih zbirki i kolekcija iz cijele Europe pa i SAD-a, izdvojiti tek neka, kazala nam je, ali svakako bi trebalo spomenuti portret Růžene Zátkove, češke umjetnice i Meštroviću izuzetno bliske osobe koja je obilježila njegov život i stvaralaštvo.

– Meštrović ju je portretirao 1912. godine u Rimu i ta je skulptura bila u vlasništvu njezine obitelji, a zatim i jednog češkog muzeja, tako da će zagrebačka publika prvi put imati priliku vidjeti taj portret. Ujedno je i monumentalan i fragmentaran i doista jedan od najboljih i najljepših primjera Meštrovićeve portretne umjetnosti. Istaknula bih i arhanđela Gabrijela, reljef u mramoru koji dolazi iz Brooklyn Museuma iz New Yorka. Radi se o jednom od vrhunskih djela Meštrovićeve sakralne umjetnosti koji do sada nije bio prisutan u Hrvatskoj. Tu su još i modeli slavnih čikaških Indijanaca, a iz našeg fundusa Atelijera Meštrović bit će izloženo i nekoliko portreta koje je radio tijekom Prvog svjetskog rata, a koji do sada nisu bili poznati široj javnosti – otkrila nam je Grčić.

Izložba je, istaknuo je ravnatelj Galerije Klovićevi dvori Antonio Picukarić, ostvarena u partnerskom, kolegijalnom i prijateljskom odnosu sa splitskim kolegama iz Muzeja Ivana Meštrovića, a moguća ne bi bila i bez podrške generalnog sponzora, OTP banke s kojom su Klovićevi dvori ovom prigodom svečano potpisali ugovor o suradnji.

– Ovo je zaista jedna od najvećih i najizazovnijih organizacija neke izložbe. Jedan mali kuriozitet jest i da inače ne radimo izložbe na više etaža, smatramo da je to malo i pretjerano jer ipak je tu riječ o satima razgledavanja, no Meštrovićev opus doista je takav da se izložba njegovih djela mora postaviti na barem tri kata. A dio radova, uglavnom Meštrovićevih bronci, bit će izložen i u atriju i foajeu, pa tko god odluči posjetiti Klovićeve dvore od studenog do ožujka, imat će cijelo prijepodne ili poslijepodne što razgledavati. Svi znaju tko je Ivan Meštrović, ali ovakvu izložbu sigurno još niste imali priliku vidjeti – zaključio je ravnatelj Picukarić.