Igrali smo novi Call of Duty: Bombe nad Staljingradom i rusku snajperisticu dugo ćemo pamtiti

Drugi svjetski rat nepresušan je izvor priča za mnoge igre, ali nijedna se tom temom nije proslavila kao Call of Duty. Legendarne povijesne bitke na Call of Duty način prvi su put oživjele na našim ekranima 2003. godine, a danas su došle do svog sveukupno osamnaestog nastavka, odnosno petog nastavka ako gledamo originalnu priču smještenu od 1939. do 1945. godine. Novi naslov je Vanguard, a dostupan je na platformama Xbox, PlayStation i Windows.

Single player kampanja Vanguarda traje razočaravajuće kratko, ali ostavlja dojam odličnog ratnog filma koji odmah želite pogledati ponovno. Četiri junaka, Britanac, Amerikanac, Australac i Ruskinja, specijalni su tim kojem je krajnji cilj ubiti SS-ovca Hermanna W. Freisingera. Iako svaki lik ima svoju karakteristiku koja ga čini važnim članom elitnog odreda, mnogi kritičari i igrači složni su da je sovjetska partizanka Polina Petrova jedan od najupečatljivijih likova ove igre, a možda i franšize. Kako vam se protagonisti kojima upravljate mijenjaju iz misije u misiju, rusku snajperisticu nadimka Lady Nightingale upoznajemo u trećoj operaciji, točnije 1942. u Staljingradu, na dan početka jedne od najkrvavijih bitki Drugog svjetskog rata. Scena koja slijedi u prvih par minuta jedna je od onih koje ćete zauvijek pamtiti. Prolazite ulicama rodnog grada, ljudi idu svojim poslom, čak se čini da i vojnici na cesti uživaju u mirnom ljetnom danu, ali jedan bezbrižni pogled prema plavom nebu mijenja sve: jato bombardera juri prema vama bacajući bombe gdje stignu. Automatizmom počinjete bježati unatrag dok oko vas nestaje sve što ste poznavali, što je do maloprije bilo prekrasno, živo i obasjano suncem. Besprijekorna grafika, mimika lica i animacija pravo su čudo Vanguarda, a detalji, pogotovo interijera, bude tugu, nelagodu i ogorčenost na povijesne događaje. Polinino baratanje snajperom njezina je specijalnost. Vođa pokreta, odlučni Britanac Kingsley, daje vam mogućnost da izdajete naredbe o napadu svome timu. Talentirani američki pilot Jackson može na nekoliko sekundi usporiti vrijeme pri napadu kao u Max Payneu, a svojeglavi Australac Riggs stručnjak je za eksplozive.

Bitke u Vanguardu ničime ne odskaču od dosadašnjih nastavaka. Uzbuđenja ima dovoljno, misije su raznolike, ali završetkom igre ne možete se oteti dojmu da je kampanja služila samo kao katalog mogućih mapa za multiplayer pa će vas dodatno razočarati kada shvatite nekih od njih u tom načinu igre ni nema. Dodatno je problematičan način na koji nas Vanguard ponekad ubacuje u igre koje već traju ili dozvoljava protivnicima da napuste bitku bez penala, što djelomično kvari osjećaj cjelovitosti iskustva igranja, no drama koja se na Redditu oko toga stvorila vjerojatno je već potaknula developere na bolje balansiranje ulazaka i izlazaka iz igre. Uz to, najavljene su nove mape i druga proširenja koji bi nakon početnih odgađanja trebali biti lansirani 8. prosinca

Već tradicionalno, novi COD donosi i zombi-priču koja se ovoga puta nastavlja na onu iz Black Ops Cold Wara. Nacistički oficir Von List ima mračne moći kojima želi poraziti Saveznike. One mu omogućuju da "oživljava" mrtve protiv kojih se morate boriti u tri različita tipa misija. Rešetajući zombije, dobivate bodove koje možete mijenjati za novo oružje, njihova poboljšanja ili različite magične pogodnosti.

Nije se još dogodilo da Call of Duty razočara vjerne fanove, pa to nije ni slučaj s Vanguardom, kojem bismo željeli samo malo dužu kampanju, više mapa i bolji matchmaking u multiplayeru, no izvjesno je da će se u kasnijim osvježavanjima i to dogoditi.