Gerilska borba protiv sistema i nemilosrdnog zlikovca El Presidentea

Nakon ruralne Amerike i vjerskog fanatika Josepha Seeda, Ubisoft nas je u novom, šestom nastavku omiljene franšize Far Cry stavio pod socijalističku čizmu tiranina Antóna Castilla. Radnja se odvija na izmišljenom karipskom otočju Yara, više nego očito inspiriranom Kubom. Vaše je ime Dani Rojas i samo ste maleni kotačić u gerilskom pokretu otpora koji siromašnim seljacima želi vratiti ukradenu zemlju i spriječiti nova oboljenja onih koji rade na Castillovim toksičnim plantažama navodno ljekovitog duhana. Davna vojna obuka, izvanredno baratanje oružjem i impresivna hrabrost ubrzo od vas stvaraju gerilskog heroja i glavnu osobu koja će na Yaru dovesti revoluciju.

To je zapravo i jedina revolucija koju ćete doživjeti u novom Far Cryu, ali to nikako ne znači da se nećete dobro zabaviti kao i u dosadašnjim nastavcima. Ubisoft je još uvijek nepogrešiv u stvaranju detaljne, raznovrsne i, naravno, prekrasne mape. Od prašuma i plaža do urbanog središta kakvo do sada još nismo susretali. Logično je da je premještanjem igre u takvu sredinu nestala i potreba za lovom na životinje koje kroz cijelu igru rijetko predstavljaju opasnost. Možda naletite na koju divlju svinju, vuka, rijetko na pumu, ali bez obzira na to o kojoj vrsti se radi, životinja će pasti već nakon nekoliko hitaca iz puške. Tako možete zaboraviti na zapaljenog grizlija kojeg gađate već trećim Molotovljevim koktelom dok neman još uvijek trči prema vama. Kada smo već kod vatre, ne bi Far Cry bio to što jest bez bacača plamena koji možete prilično brzo uvrstiti u svoj arsenal oružja. Dapače, mnogo toga za što smo se prije krvavo borili, kao što su prigušivač ili ubijanje neprijatelja skokom s krova, sada je dostupno praktički od početka igre. Napredovanje u taktičkim vještinama ne postoji. Tome je vjerojatno razlog vojna prošlost našeg lika, ali sposobnost da običnog vojnika prvog stupnja jednako kao i oklopljenog ratnika devetog ranka s lakoćom zakoljemo u stealthu ipak ubija osjećaj da smo samo mali ratnik koji se bori protiv opasnog sistema.

Jedina istinska novina je Supremo, tj. nešto poput nuklearnog ruksaka koji ima više funkcija, ali već i ona s kojom počinjete, a to je uzastopno ispaljivanje nekoliko raketa, ima moć razvaliti tenk. Supremo možete koristiti povremeno i ima ulogu combo/nadnaravnog napada koji je prisutan u mnogim igrama (npr. Ghost Stance u Ghost of Tsushima).

Mapa i karizmatični likovi ponovno razvaljuju, kao i u svakom Far Cryu nakon legendarnog trećeg nastavka koji je uveo tradiciju snažnih negativaca. Za razliku od svojih prethodnika, poremećenog Vasa, ekscentričnog Pagana i fanatičnog Josepha, El Presidente je hladni zlikovac bez kliničke ludosti, ali s realnim okrutnim licem što ga čini možda i najstrašnijim do sad. Američki glumac Giancarlo Esposito (Breaking Bad) izvrstan je odabir za ovog diktatora koji ne bira sredstva kako svoju zemlju učiniti “boljom”.

Yarom se možete kretati na nekoliko standardnih načina, helikopterima, gliserima, kamionima ili bagijima, ali novost ovog nastavka su konji (pa i zebre) na kojima ćete prilično brzo stići na odredište, samo pazite da vam se Zelenko ne propne. Tu su naravno i prekrasni kubanski oldtimeri u kojima glasno svira latino glazba, od njihova žestokog rapa do MTV hitova poput “Havana”. Na svojim putovanjima nikada niste sami, ali ovoga puta vaši suputnici ne mogu biti ljudi, već samo životinje, točnije krokodil koji komada neprijatelje, pijetao koji im kljuca oči i odani pas koljač. Njihova moć ubijanja je u rangu sabljozubog tigra iz Primala, jednostavno ih pustite da dobar dio posla obave umjesto vas.

Far Cry 6 pružit će vam sve što i očekujete kao ljubitelj ove franšize. Možda bismo voljeli u budućnosti ipak vidjeti neku veću promjenu koja bi utjecala na kroničnu predvidljivost, ali uz očuvanje odličnih lokacija i negativaca zahvaljujući kojima je igra i stekla svoju popularnost. Viva la revolución!