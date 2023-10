Hrvatska rock-scena bogatija je za još jedan izvrsni ženski vokal

Drugi album "Glad" zagrebačke grupe Terminator označava pojačanje rock-scene ženskim vokalom, a riječ je o niše koja je ionako deficitarna. Prvi album "Ovo nije raj" objavili su prije tri godine u vrijeme pandemije, što ih je prekinulo u normalnoj promociji albuma, ali 2021. odsvirali su koncert u Močvari, što govori kamo se namjeravaju pozicionirati.

Drugi album nastao je u normalnijim okolnostima, ako domaća rock-scena uopće može opisati normalnim okolnostima, jer radi se o stalnoj borbi za preživljavanje, pri čemu niti zanimljiva ponuda ne garantira uspjeh kod šire publike. Praksa stalne svirke osjeti se na sigurno odsviranom albumu "Glad" s deset pjesama koje između žustre svirke i zanimljivih tekstova najveću prepoznatljivost imaju u vokalima izvrsne Katarine Vukadin.

Trojka Željko Kožar, Ivo Dunat (ritam sekcija) i Dinko Pasini na gitari sigurno je odsvirala album "orkestrirajući" svoju svirku sastavljenu od brojnih detalja, ritmičkih pomaka i solističkih dionica. Nekim dijelom "Glad" se uklapa među albume Mirne Škrgtić ili bendova poput Lili Gee, vjerojatno i zbog ženskih vokala, iako je Terminator bučniji i energičniji. Ima tu art-rocka i post novovalne energije, ali izvedene u modern rock-tretmanu, pri čemu zasluge idu i producentu, iskusnom Silviju Pasariću koji je uspio prebaciti energičan i napet zvuk grupe na brazde vinila i streaming servisa. Zanimljivi tekstovi govore iz ženske pozicije i isprekidanom, muskularnom svirkom, kao i drukčijom vokalnom izvedbom ponekad zovu u sjećanje Lenu Lovich.

Dapače, motorička svirka u nekoliko pjesama poput "Daj potrubi" ili naslovne "Glad" podsjeti i na cirkularnu, hipnotičku svirku Queens of the Stone Age ili sjajnih domaćih Cojones, a ni Jack White nije predaleko. Tu su i odlične solo gitare odsvirane u blažoj varijanti nu-metala, ali sve zajedno pokazuje da je grupa artikulirala drukčiji pristup i zvuk koji nije tako čest na domaćoj rock-sceni. Do neke mjere čini se kao da je bend iz Rijeke, a ne iz Zagreba, možda i zbog tradicije RI-rock scene na kojoj su ovakvi bendovi redovitija pojava.