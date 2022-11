Gavella je i dalje bez doma, ali Gavelline večeri održavaju se na 5 lokacija

Dramsko kazalište Gavella još je među najpoznatijim zagrebačkim "beskućnicima". Što zbog radova na rekonstrukciji kazališta, što zbog potresa i pandemije koronavirusa, još je u tijeku građevinska sanacija i rekonstrukcija kazališta i ne zna se datum kada će se umjetnici vratiti na obnovljenu veliku scenu, uz koju će kazalište imati i novoizgrađenu malu scenu, ali i uređeni atrij. No Dražen Ferenčina, ravnatelj Gavelle, odlučio je da se još jedna, a bila bi to treća, godina stanke ne smije dogoditi i festivalu koji organizira ovo kazalište. Tako će se 35. "Gavelline večeri" ipak održati, od 3. do 16. prosinca, na čak pet lokacija, a publika će imati priliku pogledati predstave iz Zagreba, Beograda, Subotice, Rijeke, Varaždina i Splita.

Tako će sve zagrebačke predstave odabrane za festival igrati "kod kuće", a gosti na Sceni Travno, koja je u proteklom razdoblju često ugošćivala Gavellu. 35. "Gavelline večeri" otvara Zagrebačko kazalište mladih s predstavom "Braća Karamazovi", nastalom prema romanima F. M. Dostojevskog, u dramatizaciji i adaptaciji Olivera Frljića i Nine Gojić. Nakon Frljića publici festivala predstavit će se mladi, no već etablirani redatelj Vanja Jovanović, koji je u Teatru &TD zajedno s dramaturginjom Petrom Pleše realizirao "Malu zabavu", u kojoj je na neočekivan, scenski sugestivan način pristupio osjetljivoj i bolnoj temi – samoubojstvu. Slijedi domaćin festivala, GDK "Gavella", s "Našim razredom" Tadeusza Slobodzianeka i Jasmina Novljakovića, predstavi koja tematizira stvaran tragični događaj iz Drugog svjetskog rata.

Iz Beograda stiže naslov našeg pisca Mate Matišića, prema čijem je "Balonu", u koprodukciji Teatra Vuk i Monicarta, Monika Romić postavila predstavu punu grotesknih, crnohumornih elemenata, ali i sućuti, provučenih kroz glumački ludizam. Slijede "Posljednje djevojčice" Maje Pelević, u režiji Kokana Mladenovića, Kazališta "Kosztolányi Dezső" iz Subotice, koje su na ovogodišnjem Sterijinu pozorju ovjenčane najvažnijim nagradama, za najbolju predstavu, tekst, režiju, glumački ansambl... Priča je to koja se bavi tijelom kao robom te temom surogat-majčinstva.

Kazališne "boje" Zagreba brani i Teatar Exit, "Realistima" Jure Karasa i Matka Raguža, zatim Satiričko kazalište Kerempuh predstavom "Škrtac" J. B. P. Molièrea, u dramaturškoj obradi Tomislava Zajeca i režiji Dore Ruždjak Podolski. Iz riječkog HNK Ivana pl. Zajca dolazi Sofoklov "Kralj Edip", lutkarsko-glumačka fantazija, iz HNK Varaždin "Bogovi", autorski projekt Dalibora Matanića, motiviran igranim filmom "Funny Games" Michaela Hanekea, a iz HNK Split "Kukci... zaustavljena priča", po tekstu Karela i Josefa Čapeka, zadnja predstava neprežaljenog kazališnog autora Saše Anočića.

Na festivalu će se predstaviti i izvaninstitucionalni KunstTeatar, i to predstavom koja je nastala u suradnji s Kazališnom družinom Kufer, "Dobar, loš, mrtav 2: Pakao", Pavla Vrkljana i Ivana Planinića, a festival, izvan konkurencije, zatvara autorski projekt Filipa Šovagovića i Dubravka Mihanovića "Zagreb 2020", u produkciji kazališta domaćina.

Na završnoj večeri festivala dodijelit će se četiri nagrade, a odluku o najboljoj predstavi, najboljoj režiji, najboljoj ženskoj te muškoj ulozi donijet će tročlani žiri u kojem su Miroslav Miki Radonjić, Zrinka Turalija Kurtak i Perica Martinović. Sve ulaznice mogu se nabaviti na novoj lokaciji blagajne u Petrinjskoj 13 (od 10 do 19 sati) te sat vremena prije izvedbe u KUC-u Travno.