Dušan Džamonja ostaje simbol kiparske elite 20. stoljeća

U suradnji s Umjetničkim paviljonom u Zagrebu, u Galeriji umjetnina u Splitu otvorena je izložba “Dušan Džamonja 50/60” na kojoj je izloženo 35 skulptura i 15 crteža. Izboru radova iz 50-ih godina dodani su i oni nastali nekoliko godina prije i kasnije, a izložba je podsjetnik na razdoblje koje nije zanimljivo samo kao početak karijere jednoga karizmatičnog umjetnika nego i kao trenutak u kojem se dogodio globalni pomak relevantne umjetničke produkcije od figuracije prema apstrakciji.

Period svjetskog uspjeha

– Ovo je period koji ga je kao vrlo mladog umjetnika lansirao u europske i svjetske vode. Na izložbi imamo dosta toga što smo našli i restaurirali. Postoje crteži koje sam našao u mapama, iz ranih 50-ih prošlog stoljeća, a predstavljaju figure likova. To je prijelaz između akademskog i njegove mašte. Osim crteža postoji i šest skulptura koje do sada nikada nisu vidjele svjetlo dana – rekao je Fedor Džamonja, sin velikog umjetnika koji je uz Branka Franceschija, ravnatelja Galerije umjetnina, kustos ove vrlo zanimljive izložbe. Otkrio je da postoje dva nivoa zbirke koju je njegov otac ostavio, jedna namijenjena publici i jednog dana muzeju, a druga, zaboravljena i zabačena koja je na ovoj izložbi. Predstavljen je period koji su starije generacije zaboravile, a mladi ga ne poznaju, gdje se vidi kako je Dušan Džamonja došao do svoje apstrakcije i svojeg jezika kojim je baratao godinama probijajući se svijetom. Predstavljena su i neka od djela koje je izložio kao mladi slikar pripremajući se za svoj veličanstveni nastup na Venecijanskom bijenalu koji ga je lansirao među europske i svjetske zvijezde, na poziciju koju je zadržao cijeli život.

Strelovit razvoj kipara

– Fascinantno je da publika može vidjeti strelovit razvoj mladog kipara koji je od akademije u pet, šest godina, dakle vrlo brzo postao ne samo talentirani kipar nego Džamonja, brend za sebe. Ostat će trajno zabilježen kao jedan od vrhunaca hrvatske skulpture 20. stoljeća – kaže Franceschi ističući da umjetnikovi crteži najbolje prikazuju genezu nastanka skulptura i mentalne procese kojima se bavio da bi došao do forme koju je potom izrazio u skulpturi. Među kiparima ga je izdvajao nevjerojatan osjećaj za likovnost. Izložba će 15. travnja biti otvorena u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu.