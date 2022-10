Debitantski film Filipa Herakovića premijerno na prestižnom festivalu u Tallinnu

Na 26. izdanju međunarodnog filmskog festivala “Tallinn Black Nights Film Festival”, koji će se od 11. do 27. studenog održavati u gradovima Tallinn i Tartu, premijerno će se publici prikazati debitantski igrani film Filipa Herakovića "Pelikan". Film će se prikazati u sklopu natjecateljskog dijela programa “First Feature Competition” gdje će se, uz ostale debitantske filmove iz cijelog svijeta, natjecati za titulu najboljeg. Scenarij za "Pelikana" napisali su Nikolina Bogdanović i Filip Heraković, glavnu ulogu tumači Edi Ćelić, a produkciju potpisuje zagrebačka produkcijska kuća Wolfgang&Dolly na čelu s Tamarom Babun i kolegom Matijom Drnikovićem.

Osim „Pelikana“ u ovom će se dijelu programa prikazati još 19 filmova, od kojih su dva van natjecateljske konkurencije.

"Pelikan" će svjetskoj publici premijerno biti prikazan 19. studenog u Tallinnu te će tijekom festivala imati sveukupno pet projekcija.

Koji će od debitantskih filmova biti ocijenjen kao najbolji u konkurenciji znat će se 26. studenog na ceremoniji dodjele nagrada, a osvojit će 5.000 eura koje osigurava National Geographic. Žiri festivala dodijelit će i dvije posebne nagrade.

“Tallinn Black Nights Film Festival” (PÖFF) je od svog osnutka 1997. godine prerastao u jedan od najvećih filmskih festivala u sjevernoj Europi koji posjeti oko 80.000 gostiju godišnje. Od 2014. posjeduje priznanje FIAPF-a (Međunarodnog saveza udruženja filmskih producenata) za održavanje međunarodnog natjecateljskog programa koji festival stavlja u A kategoriju, zajedno s ostalih 14 festivala u svijetu.

Foto: Sara Horvatić

Što gledamo u "Pelikanu“ te tko sve stoji iza filma?

"Pelikan" je drama s elementima komedije i govori o profesionalnom nogometašu Josipu – tumači ga Edi Ćelić, glumac riječkog HNK Ivan pl. Zajc - kojem je ugrožena karijera nakon ozljede koljena na skijanju. Josipovu priču pratimo dok je on na rehabilitaciji u toplicama, gdje se usred njegovih interakcija s fizioterapeutom, posjete njegove djevojke i najboljeg prijatelja još snažnije ističe pitanje – tko je on i što od života želi? Da bi otkrio i prihvatio samoga sebe, mora izaći iz vlastite kože. Josip slučajno otkriva prodajnu konferenciju u toplicama i pogrešno ga identificiraju kao Branimira. Josip se odluči poigrati i postati Branimir – prodajni predstavnik usisavača. Počinje istraživati život iz nove perspektive i pritom se dobro zabavlja, no istovremeno kako postaje netko drugi mnoge stvari mu vezane za njega samog postaju sve nejasnije.

Snimanje prvijenca redatelja Filipa Herakovića, za koji su scenarij napisali Nikolina Bogdanović i Filip Heraković, odvijalo se u rujnu 2021. godine i sveukupno je trajalo 18 dana većinom u Istarskim toplicama, dio u mjestu Oprtalj, Umagu, Livadama te jedan dan na slovenskom Krvavcu.

Uz Edija Ćelića u filmu, između ostalih, igraju Marko Petrić, Lucija Barišić, Ivan Glowatzky, Tena Nemet Brankov, Stojan Matavulj i Tanja Smoje. Film je producirala zagrebačka produkcijska kuća Wolfgang&Dolly na čelu s producenticom Tamarom Babun i njenim kolegom Matijom Drnikovićem. Direktor fotografije je Tomislav Krnić, montažu potpisuje Iva Ivan, za scenografiju je zadužena Željka Burić, kostimografkinja je Dubravka Skvrce, majstorica maske je Matea Katunar, a majstor zvuka je Luka Mustać. Glazbu za film potpisuje Matej Merlić, a dizajner zvuka je Tihomir Vrbanec. Film je koproducirala portugalska produkcijska kuća 119 Marvila Studios, a partneri u produkciji su i Umjetnička organizacija Plafon te studio za vizualne efekte Poster iz Hrvatske.

Foto: Sara Horvatić

“Pelikan smo stvarali u vrlo kompliciranim uvjetima, ali i rijetkom zajedništvu i potpisao bih da u takvoj atmosferi radim uvijek. Ovaj film je rezultat sjajnih sinergija, prije svega sa scenaristicom Nikolinom Bogdanović, producentima Tamarom Babun i Matijom Drnikovićem, zatim s glumcem Edijem Ćelićem i direktorom fotografije Tomislavom Krnićem te kompletnom ekipom na snimanju, kao i montažerkom Ivom Ivan. Uzbuđen sam što je Pelikan dospio na ovako prestižni festival i volio bih da ga publika prihvati i prepozna“, ispričao je redatelj filma Filip Heraković.

Na njega se kratko nadovezala i producentica filma, vlasnica Wolfgang&Dolly produkcijske kuće Tamara Babun rekavši: “Ovo je sjajna godina za hrvatsku filmsku reprezentaciju i silno mi je drago da joj se pridružio i Pelikan. Rad na ovom filmu bilo je jedno vrlo izazovno putovanje u kojem smo u svakom trenutku očuvali osjećaj snažnog zajedništva i radost filmske igre. On će sada pripasti publici, a taj susret očekujemo sa strepnjom i nadom.“