Damien Hirst lažirao godine nastanka skulptura da im digne cijenu

Engleski umjetnik Damien Hirst i bez puno truda da proda svoja djela kotira kao jedan od najskupljih suvremenih umjetnika na svijetu. No i kod njega očito vrijedi ona da kad imaš puno, želiš još više pa je lažirao godine nastanka nekih svojih djela da bi im možda podigao vrijednost. Točnije, riječ je o radovima iz čuvenog serijala životinja očuvanih u formaldehidu, za koje se do sada znalo da su nastale 90-ih godina, dakle u najboljem periodu Hirstove karijere, no čini se da je prava istina da su novijeg datuma te da su nastale 2017., otkrili su novinari The Guardiana.

Sporna djela su "Golubica", sačuvana raširenih krila i datirana u 1999., "Kain i Abel" – par očuvane teladi iz 1994., i morski pas razrezan na tri dijela i naslovljen "Myth Explored, Explained, Exploded", za koji se kao godina nastanka navodi dulji raspon od 1993. do 1999. Sva tri djela izradili su Hirstovi zaposlenici u njegovoj radionici u Gloucestershireu, javnosti su prvi put izložena 2017. u Hong Kongu kao nikad viđena djela iz perioda 90-ih, potom i u New Yorku, Münchenu, Londonu i Oxfordu, a konkretno morski pas u formaldehidu prodan je prije šest godina braći Fertitta za osam milijuna dolara i krasi njihov kasino u Las Vegasu.

Općenito se podrazumijeva da se datumi koji se pripisuju umjetninama referiraju na godinu kada su ona i dovršena. Međutim, u odgovoru na pitanja The Guardiana Hirstova tvrtka Science Ltd. tvrdi da datum koji umjetnik dodjeljuje svojim radovima od formaldehida ne predstavlja nužno datum njihova nastanka.

"Djela s formaldehidom konceptualna su umjetnička djela i datum koji im je Damien Hirst dodijelio datum je nastanka koncepcije djela. Tijekom godina bio je vrlo jasan kada je na pitanje što je važno u konceptualnoj umjetnosti, odgovarao da to nije fizička izrada predmeta ili obnova njegovih dijelova, već namjera i ideja koja stoji iza umjetničkog djela.

Mudro su se ogradili pa ispada da je godina navedena uz djelo zapravo "godina začeća ideje" djela. Međutim, čini se da je takav pristup u suprotnosti s normama u svijetu umjetnosti. Guardian se konzultirao s nizom prodavača umjetnina, galerista, akademika i aukcijskih kuća, uključujući neke koji su u prošlosti izlagali ili prodavali i Hirstova djela, i svi su suglasni da datum dodijeljen suvremenom umjetničkom djelu uvijek označava godinu kada je to djelo fizički stvoreno.

Izvori su k tome potvrdili The Guardianu da je Science Ltd. uputio zaposlenike da umjetno postaraju skulpture kako bi izgledale kao da su napravljene 1990-ih. Hirstovi odvjetnici prihvatili su da su njegova djela povremeno "učinjena da izgledaju starije" i objasnili to kao normalan dio "umjetničkog procesa" te odbacili svaku sugestiju da je to rađeno kako bi se lažno predstavilo da su djela starija nego što zapravo jesu.