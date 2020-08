Čitajte besplatne e-knjige ispijajući književne koktele na virtualnom Moru knjiga

Hrvatsku kulturnu ljetnu scenu, šestu godinu zaredom, obogatit će jedinstvena manifestacija promocije knjige i čitanja - More knjiga 2020. u organizaciji izdavačke kuće Lumen. Svi zainteresirani knjigonauti imaju priliku do 14. kolovoza uživati u predstavljanju novih naslova, zanimljivim književnim razgovorima, prigodnim popustima, nagradnom natječaju te mnogobrojnim drugim iznenađenjima svakoga dana od 0 do 24 sata.

Zbog trenutačne situacije More knjiga održava se na poseban i jedinstven način. Sav sadržaj premješten je na internet, na društvene mreže: FB stranicu Mora knjiga, FB stranicu Lumen izdavaštva i Instagram profil Lumen izdavaštva. Ovogodišnji festival osmišljen je kao spoj književnosti i zabave u kojem se čitanje promiče kao vrhunski ljetni užitak. Odlična je vijest da je ove godine More knjiga dostupno svima, a ne samo Zagrepčanima. Više od 40 naslova bit će dostupno za besplatno čitanje online!

"Svake godine More knjiga nastojimo upotpuniti brojnim novitetima te posjetiteljima ponuditi što kvalitetniji program. Ove godine učinit ćemo to u virtualnoj varijanti. Na našim društvenim mrežama želimo što većem broju posjetitelja približili svijet knjiga, ponuditi besplatan pristup našim knjigama, ali i omogućiti dobru zabavu. Cilj Mora knjiga jest promovirati kulturu čitanja, probuditi strast čitanja, ali i promicati druge vrste umjetnosti. Ove godine, zbog dobro poznatih razloga, prilagodili smo se situaciji i More knjiga sa zagrebačkog Zrinjevca preselili u svima dostupan digitalni park udaljen svega jedan klik", istaknula je kreativna direktorica Mora knjiga Ana Marija Žužul.

Iz bogata programa izdvajamo promocije knjiga koje je Lumenova urednica Miroslava Vučić vodila s uglednim gostima: publicistima Velimirom Grgićem i Bojanom Mušćetom, urednicom HRT-ove emisije Knjiga ili život Koraljkom Kirinčić i književnim prevoditeljem Markom Marasom. U dinamičnim književnim razgovorima predstavljeni su novi prijevodi literarnih klasika i hit-naslovi koje potpisuju slavni pisci: J. R. R. Tolkien, Margaret Atwood, Stephen King i Douglas Adams.

Tu su i posebni intervjui o temi čitanja koje je vodila svestrana Katarina Moškatelo. U razgovoru s Jelenom Veljačom saznajte što popularna glumica, autorica i scenaristica voli čitati na godišnjem odmoru, otkrijte koje su joj knjige obilježile život i što misli o tome govori li Sluškinjina priča Margaret Atwood o položaju žena u današnjem društvu. Popularni vloger i influencer, autor uspješnog YouTube serijala Kvart priča, Vid Juračić, otkriva kako napreduje snimanje novih epizoda, ima li vremena za čitanje i koje književne žanrove najviše voli.

Jedan od Lumenovih sugovornika je i međunarodno priznati umjetnik s londonskom adresom, Mario Miše,već godinama zaslužan za spektakularnu scenografiju zahvaljujući kojoj je More knjiga na Zrinjevcu postalo najfotogeničniji zagrebački ljetni događaj. Miše je osvojio zagrebačku publiku grandioznim unikatnim skulpturama Orašara i atraktivnim adventskim scenografijama u knjižari Arkadija. Na svjetskoj je sceni, uz ostalo, poznat po dijelu kostimografije koju je radio za film Igre gladi, dizajnu krila za Victoria's Secret, suradnji s modnom dizajnericom Vivienne Westwood i uglednim institucijama kao što su Royal Opera House u Londonu i Teatro Colon u Bogoti.

Na Lumenovim društvenim mrežama organiziran je nagradni natječaj u kojem se sudionici pozivaju da fotografiraju svoju čitateljsku oazu. Žiri će nagraditi one fotografije koje najbolje prenose duh festivala More knjiga. Pobjednici natječaja dobivaju vruće književne novitete i posebnu ležaljku za čitanje, dizajniranu prema idejama poznatih ilustratora knjiga. Poznati hrvatski ilustratori, među kojima su Dragan Kordić i Kaja Kajfež, oslikali su originalne ležaljke na temu knjiga i svijeta čitanja.

Tijekom trajanja festivala vrijede popusti na sve Lumenove naslove, objavljuju se posebni recepti književnih koktela najboljih koktel majstora, poveznice za besplatno čitanje ulomaka... Sve je to tek mali dio virtualne plovidbe ovogodišnjim Morem knjiga. Napravite koktele nazvane prema knjigama Svjedočanstva, Hobit, Vukovi Calle i Vodič kroz Galaksiju za autostopere, uzmite knjige u ruke i ukrcajte se na čitateljsku palubu virtualnog Mora knjiga.