Čarolija klasične glazbe pred prepunim Lisinskim!

Dugih, produktivnih, a svakako i čarobnih 70 godina Hrvatske glazbene mladeži obilježeno je prethodna dva dana svečanim koncertima u KD Vatroslav Lisinski.

Prvi termin za proslavu velike obljetnice zabilježen je za 11. prosinca, međutim kako su se sva mjesta KD Lisinskog ubrzo popunila, dodan je još jedan datum, 10. prosinca. Tako su čak dva puta za redom, Komorni orkestar HGM-a, Škola suvremenog plesa Ane Maletić, Zagrebačka filharmonija i Zbor Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba, malo je reći oduševili skoro 3.000 posjetitelja.

Bila je to prava svečanost, kakvu HGM koji za cilj ima promociju mladih glazbenika i razvoj mlade publike, svakako zaslužuje. Hrvatska glazbena mladež odigrala je ključnu ulogu u medijaciji i popularizaciji glazbe i umjetnosti među mladima. Pokret glazbene mladeži stvorio je pojam koncerata za mladu publiku i glazbenih ljetnih kampova, po čijem uzoru ih danas organiziraju brojne ustanove i pojedinci. To je svakako rezultiralo popunjenom dvoranom Lisinski sve do zadnjeg mjesta. Svečani koncert odrazio je svu ljubav prema klasičnoj glazbi, sve godine povezivanja glazbenih stručnjaka, institucija i talenata ali je svakako i reflektirao svijetlu budućnost ne samo HGM-a, već i klasične glazbe kao i očuvanja glazbene tradicije.

Proslava 70. obljetnice započela je u utorak, 10. prosinca edukativnim koncertom u Maloj dvorani uz nastup Komornog orkestra HGM-a sastavljenog od ponajboljih mladih studenata Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, a pod umjetničkim vodstvom Anđelka Krpana, mentora i profesora, zatim uz nastup Škole suvremenog plesa Ane Maletić te u suradnji s pripovjedačem Androm Damišem.

Edukativni koncert Karneval životinja (1886.) francuskog skladatelja Camillea Saint-Saënsa (Pariz, 1835. – Alžir, 1921.) jedno je od najpoznatijih djela ovoga uglednog pripadnika francuske glazbe 19. i početka 20. stoljeća. U originalnoj verziji djelo je pisano kao suita za orkestar s podnaslovom „Velika zoološka fantazija”, ali je zbog iznimne privlačnosti i edukativnih kvaliteta obrađeno i za više manjih sastava. Nadahnuta i duhovita glazba čest je poticaj glazbenim pedagozima da ovim djelom nastoje uspostaviti komunikaciju između glazbe i mladih slušatelja.

Svečano obilježavanje nastavilo se isti dan svečanim koncertom koji je održan i dan poslije, u srijedu, 11. prosinca.



Koncert Moja domovina koji se dugo najavljivao i dugo iščekivao, uključuje djela čuvenih skladatelja, kao što su Bedřih Smetana (Vltava), Blagoje Bersa (Sunčana polja), Giuseppe Verdi (Va' pensiero), Jakov Gotovac (Himna slobodi) i Tutić/Dujmić (Moja domovina). Na koncertu su nastupili Zagrebačka filharmonija, Zbor Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba te Škola suvremenog plesa Ane Maletić koja ove godine slavi također svojih 70 godina postojanja. Dirigirao je maestro Tonči Bilić uz moderaciju muzikologinje Hane Breko Kustura.





"Budućnost koja je pred nama sasvim sigurno će biti puno bolja ako u srca i duše mladih ljudi usadimo vrijednosti kojima su se vodili veliki glazbenici u prošlosti: 'Svaki čovjek brat je drugom… Svaki koji zna za ljubav nek’ nam svoj pridruži glas', kliču nam Schiller i Beethoven", rekao je maestro Bilić, predsjednik HGM-a povodom 70. obljetnice te zahvalio svima: "Zahvalio bih se svima onima koji su u proteklih 70 godina s velikim entuzijazmom gradili Hrvatsku glazbenu mladež i koji su ulagali svoje vrijeme, znanje i ljubav kako bi podržali mlade glazbenike te širili glazbu kroz bezbroj koncerata, radionica, obrazovnu i umjetničku djelatnost".

"A vi, dragi mladi ljudi postanite i ostanite slušatelji i sudionici naših programa ali nam i predložite i skrenite pažnju što želite slušati te koje vas teme zanimaju. Potrudit ćemo se da Vaše ideje pretvorimo u nove glazbene programe", poručila je Dubravka Dujmović Kušan, tajnica Hrvatske glazbene mladeži.

Prije početka svečanog koncerta Moja domovina uručene su i Povelje Hrvatske glazbene mladeži, a nakon svečanog koncerta i zahvalnice pojedincima i organizacijama koje su podržale rad HGM-a. U KD Lisinski predstavljene su i dvije izložbe: izložba posvećena 70. obljetnici Hrvatske glazbene mladeži autorice Jelke Vukobratović te izložba nagrađenih likovnih radova natječaja Radost slikanja uz glazbu koje su odabrale Ida Loher i Maja Rožman s Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, kao i dokumentarni film o Hrvatskoj glazbenoj mladeži autorice Jane Haluze.

Čarolija koja se dogodila u KD Lisinski zaista je jasan pokazatelj važnosti djelovanja Hrvatske glazbene mladeži. Hrvatska klasična glazbena scena na velikom je dobitku zahvaljujući pojedincima entuzijastima koji čine i činili su prethodnih godina HGM. Razvoj i afirmacija mladih glazbenih talenata, potpora profesionalnim karijerama, stvaranje prilika za nastupe na velikim pozornicama, edukacije, natjecanja, povezivanje s međunarodnom glazbenom scenom... Ovo su samo neki od primjera djelovanja HGM-a koji ne samo da omogućava mladima da se usmjere prema profesionalnim karijerama, nego i aktivno doprinosi kulturnoj dinamici Hrvatske, čineći klasičnu glazbu vidljivijom, cjenjenijom i prepoznatljivijom na globalnoj sceni.

Kao glavni sponzor program obilježavanja 70. obljetnice podržao je i HEP, koji vjeruje u snagu umjetnosti koja povezuje i zalaže se za pristupačnost i ravnopravno sudjelovanje svih, neovisno o životnim izazovima i specifičnim potrebama. Program se realizirao u partnerstvu s Koncertnom dvoranom Vatroslava Lisinskog, Zagrebačkom filharmonijom, Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu, Hrvatskim društvom prevoditelja znakovnog jezika i Školom suvremenog plesa Ane Maletić uz potporu Ministarstva kulture i medija RH, Grada Zagreba Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, Školske knjige, Studija Tanay i Press Clippinga.

Program proslave održan je pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, Ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek i Gradonačelnika grada Zagreba Tomislava Tomaševića.