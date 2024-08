Borba za istinu u eri dezinformacija i ovog ljeta na Rabu

Od 23. do 27. kolovoza održat će se šesto izdanje Rab Film Festivala – festivala istraživačkog filma, pod ovogodišnjom krilaticom "Istina treba publiku".

– Publika je danas obasuta u svakakvim informacijama, pa i onim malicioznim, te smatramo da je dužnost festivala poput našeg da pokušamo u tom smjeru pomoći, rasvijetliti stvari i doprijeti do publike. Zato je, kao i svake godine, naš selektor Vladan Petrović pokušao okupiti što veću različitost tema koje bi nas mogle interesirati, od društvene nepravde, preko povijesnih pogleda na neke teme do aktualnih, nažalost, sada sve više, zastrašujućih ratova koji se zbivaju oko nas – kazao nam je direktor RAFF-a Robert Zuber, najavivši projekcije 10 filmova u konkurenciji, od kojih su čak pet hrvatske premijere.

Među njima su i "Nepoželjni" francuskog redatelja Ladj Lyja, koji je svojim "Jadnicima" otvorio prvi Rab Film Festival, a sada će otvoriti i šesti, zatim i "Nebo iznad Zenice" Nanne Frank Møller i Zlatka Pranjića koji dokumentira borbu zeničkih aktivista za zrak čist od onečišćenja lokalne željezare, "Obećana zemlja" Nikolaja Arcela, povijesna no aktualna priča s Madsom Mikkelsenom u glavnoj ulozi, a odmah nakon svjetske premijere na Sarajevo Film Festivalu, na Rab stiže i film "Nakon ljeta" oskarovca Danisa Tanovića.

Na ovogodišnjim festivalskim lokacijama, u zimskom i ljetnom kinu, rapska će publika od domaćih uspješnica moći pogledati i upravo u Cannesu nagrađen kratki film Nebojše Slijepčevića "Čovjek koji nije mogao šutjeti", prošlogodišnji višestruko nagrađivani film Ivana Ramljaka "El Shatt" o izbjegličkom logoru u Egiptu koji u nastanjivali mahom Dalmatinci, ratni "Božji gnjev" Kristiana Milića temeljen na hit-romanu Josipa Mlakića te dokumentarac "Naša djeca" u Puli Zlatnom arenom za režiju nagrađenog Silvestra Kolbasa.

Uz filmski program, tradicionalno tu je i program RAFF Talk, ove godine posvećen borbi protiv dezinformacija, o čemu će razgovarati diplomati – veleposlanici Danske, zemlje partnera festivala, i Švedske, Ole Henrik Frijs-Madsen i Anna Katarina Boda, ali i novinari Elizabeta Gojan, Silvana Menđušić te Aleksandar Trifunović.

Obrazovni program RAFF Generation namijenjenim studentima novinarstva i filma, donosi pak predavanja profesora Nenada Puhovskog, filmskog kritičara Vladana Petkovića, redatelja Nebojše Slijepčevića, Danila Šerbedžije, Igora Mirkovića i Silvestra Kolbasa, producentica Martichke Bozhilove i Vanje Jambrović te spomenutih novinara Silvane Menđušić i Aleksandra Trifunovića.

Sve će to začiniti i večernji glazbeni program RAFF Beat gdje će zasvirati amsterdamsko-zagrebačka soul funk atrakcija Soul Shadows, na Rab nakon pet godina vraćaju se Zdenka Kovačiček & Greenhouse Blues Band, a publiku će svojim setovima rasplesati DJ Maestro.