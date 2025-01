Bolje je izgorjeti nego izblijedjeti: Zašto umjetnici umiru mladi?

U svijetu rock glazbe postoji tajanstveni fenomen koji već desetljećima intrigira javnost - Klub 27. Ovaj neobičan "klub" nije mjesto okupljanja, već tragična poveznica između legendarnih umjetnika koji su napustili ovaj svijet u naponu svoje kreativne snage, svi u mladoj dobi od 27 godina. Iako znanstvenici tvrde da ne postoji statistički dokaz o posebnoj "uklеtоsti" 27. godine života, činjenica da su neki od najutjecajnijih glazbenika svih vremena preminuli upravo u toj dobi nastavlja fascinirati publiku i hraniti različite teorije zavjere.

Termin "Klub 27" prvi put se počeo koristiti 1970-ih godina nakon smrti Briana Jonesa, osnivača Rolling Stonesa, koji je pronađen mrtav u svom bazenu 1969. godine. Međutim, fenomen je dobio na značaju kada su u razdoblju od samo dvije godine (1970-1971) preminuli Jimi Hendrix, Janis Joplin i Jim Morrison, svi u dobi od 27 godina. Mediji su tada počeli primjećivati "ukletu" poveznicu između ovih smrti, a javnost je počela vjerovati da postoji nešto mistično vezano uz tu dob za glazbenike. Teorije o "prokletstvu 27. godine" dodatno su se intenzivirale nakon smrti Kurta Cobaina 1994. godine.

Cobain bio je frontmen grupe Nirvana i legenda grunge pokreta koji je postao glas svoje generacije. Pronađen je mrtav 8. travnja 1994. u svojoj kući u Seattleu nakon dugogodišnje borbe s kroničnom depresijom i ovisnošću o heroinu. U svojoj oproštajnoj poruci napisao je poznate riječi "Bolje je izgorjeti nego izblijedjeti", citirajući Neila Younga, a ta rečenica postala je simbolična za Klub 27, odražavajući intenzivan, ali kratak život mnogih njegovih članova koji su, poput plamena, gorjeli snažno i brzo se ugasili. Iako je službeno zaključeno da je Cobain počinio samoubojstvo, brojni njegovi obožavatelji i danas uvjereni su da je prste u njegovoj smrti imala Cobainova supruga, glazbenica Courtney Love, a te teorije zavjere potpiruje i privatni istražitelj Tom Grant, kojeg je unajmila sama Love...

Nekoliko desetljeća prije Cobaina, glazbeni svijet je u kratkom razdoblju izgubio nekoliko iznimnih talenata. Revolucionarni gitarist Jimi Hendrix, koji je zauvijek promijenio način sviranja električne gitare, pronađen je mrtav 18. rujna 1970. u Londonu uslijed gušenja nakon konzumacije prevelike doze barbiturata. Samo 16 dana kasnije, svijet je ostao i bez jedinstvenog glasa Janis Joplin, koja je pronađena mrtva u svojoj hotelskoj sobi zbog predoziranja heroinom. Ironično, radila je na albumu "Pearl" koji je posthumno postao njezin najuspješniji rad.

Niz tragičnih događaja nastavio se i sljedeće godine kada je Jim Morrison, karizmatični pjevač The Doorsa, pronađen mrtav u kadi svog pariškog stana 3. srpnja 1971. Službeni uzrok smrti bilo je zatajenje srca, no činjenica da nikada nije provedena obdukcija potaknula je brojne teorije zavjere, uključujući i one koje tvrde da je njegova smrt inscenirana.

U novije vrijeme, Klub 27 je dobio još jednu tragičnu članicu - Amy Winehouse, koja je preminula 23. srpnja 2011. godine. Britanska soul pjevačica, poznata po svom specifičnom vokalu i hitovima poput "Rehab" i "Back to Black", pronađena je mrtva u svom londonskom domu. Uzrok smrti bilo je trovanje alkoholom nakon duge borbe s ovisnostima.

Zanimljiva urbana legenda vezana uz Klub 27 je "prokletstvo bijelog upaljača". Prema mitu, nekoliko članova Kluba 27 pronađeno je mrtvo s bijelim upaljačem u blizini. Međutim, ova teorija je opovrgnuta kada je otkriveno da proizvođač Bic nije proizvodio bijele upaljače sve do 1973. godine, nakon smrti većine poznatih članova kluba.

Međutim, uzrok prerane smrti umjetnika nije tako misteriozan kao što se može činiti. Jedna od brojnih studija provedenih o ovom fenomenu, objavljena 2011. u British Medical Journalu, zaključila je jednostavno - ono što može povećati rizik od smrti je slava. Nagli uspjeh i medijska pozornost stvaraju ogroman psihološki pritisak s kojim se mnogi teško nose, što je uz borbu s mentalnim zdravljem i zlouporabu droga i alkohola, recept smrtonosni koktel.