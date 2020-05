Bio je kritičar komunizma kojeg je Staljin volio, a Stonesi mu posvetili pjesmu

Legendarni ruski pisac Mihail Bulgakov na današnji dan proslavio bi 129. rođendan. Rođen 1891. godine u Kijevu, Bulgakov bio je pisac i dramatičar koji je ostao najpoznatiji po svom kultnom romanu "Majstor i Margarita", remek-djelu modernističke književnosti, a koji je izdan tek godinama nakon njegove smrti.

Ono što rijetki znaju jest da je Bulgakov po zanimanju bio liječnik te se u Prvom svjetskom ratu pridružio Crvenom križu i bio poslan na front. Tamo je teško ozlijeđen te je zbog boli počeo uzimati morfij i ubrzo postao ovisnik. To ga je kasnije inspiriralo da napiše knjigu "Morfij" o svojoj borbi protiv ovisnosti. Po povratku u Kijev nastavio je raditi kao liječnik gdje je proživio Oktobarsku revoluciju i Ruski građanski rat. Nakon što je kao vojni liječnik ponovno poslan u rat, ovaj put na Kavkaz, teško je obolio od tifusa i jedva preživio. Nakon toga ostavio se medicine i postao pisac - tek u 30. godini.

Sa suprugom preselio se u Moskvu, gdje je naumio živjeti od pisanja, međutim, njegove su drame i priče često bile cenzurirane i zabranjivane u Sovjetskom savezu, budući da se Bulgakov nije libio ni otvoreno ni suptilno kritizirati komunistički režim. No, samom Staljinu Bulgakovljeva su se djela neobjašnjivo svidjela i od tog trenutka bio je pod njegovom osobnom zaštitom - Staljin je jednom prilikom čak i izjavio da je pisac poput Bulgakova "iznad partijskih riječi poput lijevo i desno", a njegovu predstavu "Bijela garda" navodno je pogledao čak petnaest puta. No, Bulgakov se u međuvremenu zamjerio brojnim režimskim umjetnicima, ravnateljima kazališta i partijskim dužnosnicima svojim provokativnim djelima. Staljinov utjecaj štitio ga je pritom od uhićenja i pogubljenja, ali nijedno kazalište više nije htjelo izvoditi njegove drame.

U trenutku očaja, Bulgakov je pisao Staljinu, moleći ga da mu dopusti odlazak iz Sovjetskog saveza s obzirom da tamo nije mogao živjeti od pisanja. No, kada ga je ruski diktator osobno nazvao i upitao želi li zaista napustiti zemlju, Bulgakov mu je odgovorio da ruski pisac ne može živjeti izvan svoje domovine. To je očigledno bio točan odgovor i Staljin mu je osobno našao posao u jednom moskovskom kazalištu.

Na svom je najvažnijem djelu, romanu "Majstor i Margarita", Bulgakov radio više od desetljeća. Nikada nije doživio njegovo izdanje i umro je od bolesti bubrega 1940. u dobi od 48 godina. U neobičnom spletu okolnosti, Bulgakov je pokopan ispod nadgrobnog spomenika drugog slavnog ruskog pisca - Nikolaja Vasiljeviča Gogolja. Njegova treća supruga, Jelena i navodna inspiracija za lik Margarite, saznala je da se Gogoljev nadgrobni spomenik uklanja kako bi se na njegovo mjesto postavila bista tog pisca. Znajući da je njen pokojni muž obožavao Gogoljeva djela, uspjela je ishoditi da se njegov spomenik postavi na Bulgakovljev grob.

Godinama kasnije, 1966., Jelena je objavila njegov, doduše cenzurirani, rukopis "Majstora i Margarite" a tri godine kasnije u Frankfurtu izdana je prva cjelovita verzija tog djela. Roman je postigao nevjerojatnu popularnost, a mračni, ali i humoristično ironični motivi romana o zgodama i nezgodama vraga koji je posjetio Moskvu, ušli su u popularnu kulturu te čak i inspirirali slavnu "Sympathy for the Devil" benda The Rolling Stones.

Među ostalim poznatim djelima Mihaila Bulgakova nalaze se i "Pseće srce", "Bijela garda" te "Kobna jaja".