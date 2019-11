Bilić: 'Zabolio je relativno mali broj ljudi na pogrebu Martina Sagnera'

- Oprostili smo se ovih dana od Martina Sagnera, glumca kojega je preuzeo lik kojega je glumio, lik Draša Katalenića Dudeka. Za neke glumce to je možda težak teret, ali on je živio taj svoj lik. Malo je zaboljelo sve one koji su voljeli Kerstnerovo djelo i koji su poštivali Martina Sagnera, da je relativno mali broj ljudi bio na pogrebu, ali veličina čovjeka koji je otišao se ne mjeri brojem prisutnih dužnosnika ili ministara već onime što je ostavio iza sebe - rekao je gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić na predstavljanju Festivala kajkavske komedije "Dani Mladena Kerstnera", koji će se od 21. do 24. studenoga održati u tom gradu.

Posjetitelji će moći odgledati čak 19 humorističnih amaterskih kazališnih predstava. U 14 godina, koliko se festival organizira, nastupilo je 157 glumačkih družina i 1410 glumaca.

Kerstner je u Ludbregu završio pučku školu, a u Zagrebu nižu gimnaziju i trgovačku akademiju. Studirao je glumu u Zagrebu i Ljubljani, radio u knjižnici kao tajnik Narodnog sveučilišta Ludbreg. Od 1967. bio je profesionalni književnik, autor legendarnih "Gruntovčana", "Mejaša" i "Dirigenta i mužikaša".