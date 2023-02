Baražni govorni napad Henryja Rollinsa, kroničara stvarnosti

Nakon govornih nastupa Johna Cleesea, Brucea Dickinsona (dva puta) i Johna Malkovicha u Lisinskom, u Zagrebu smo, ali u Tvornici kulture, u srijedu navečer doživjeli još jedan vrhunski, ozbiljan, ali često i beskrajno duhovit nastup "Good To See You" sjajnog Henryja Rollinsa. Rollins se kao legenda grupe Black Flag već prije dokotrljao do naših pozornica, prvo s Rollins Bandom, a zatim i s projektom Gutterdämmerung s kojim je gostovao na INmusic festivalu 2016.



Ni zadnji put nije pjevao i svirao, nego govorio s pozornice, a ni novo gostovanje u srijedu nije promijenilo Rollinsovu odluku da je u glazbi rekao sve te sve ostalo želi kazati u bliskom i kontroliranijem odnosu s publikom, za razliku od nekadašnjih hektičnih i često nekontroliranih nastupa s bendom. Da ikona američke alternativne scene već otprije ne snima govorne albuma i za njih ne dobiva Grammyje i ne nastupa na govornim turnejama, mogli bismo pomisliti da naziv turneje "Good To See You" ("Lijepo vas je vidjeti") asocira na postpandemijska okupljanja. No radi se o "starom nenormalnom" na koje Rollins munjevito asocira tijekom baražnog govornog napada s pozornice. Na njoj je proveo dva sata i dvadeset minuta, ali govorio je toliko brzo i gusto da bi nekom drugom trebalo barem dvostruko više da sve to izgovori.