58. Međunarodni dječji festival u Šibeniku prošao bolje od očekivanog

Svečanom izvedbom himne 'Zdravo maleni' i spuštanjem festivalske zastave na ljetnoj pozornici završio je 58. Međunarodni dječji festival u Šibeniku, uz pokroviteljstvo Hrvatske turističke zajednice, HEP-a te Suzuki Šibenik Perfekt- Auto. Tijekom dva tjedna Krešimirov grad bio je centar dječjeg stvaralaštva i stvaralaštva za djecu, a točku na 'i' stavio je glumački ansambl umjetničke organizacije Teatar Naranča iz Pule predstavom 'Vlak u snijegu'.

Župan Šibensko-kninski Goran Pauk kazao je kako je uvjeren da su sudionici festivala uživali u festivalskim predstavama i međusobnom druženju. I doista je bilo tako. Ukupno je odigrano 37 predstava iz 22 zemlje. Kroz 32 radionice od kojih su pet filmskih i tri literarne, prošlo je više od 1000 djece. Svi ono su tijekom trajanja Festivala razvijali svoju maštu i kreativnost, a mnogi od njih vratit će se i iduće godine.

Foto: Ante Baranić

Posebnost MDF-a su i festivalske zastavice koje su dosad oslikavala djeca iz šibenskih dječjih vrtića. Prvi put ove godine pridružili su im se i njihovi vršnjaci iz 15 zemalja svijeta. Tako smo između ostalih u Šibeniku vidjeli i lica djece iz Meksika, Azerbajdžana, Izraela, Novog Zelanda, Španjolske, Indije, Argentine, Austrije i Finske. Valja spomenuti i odličan program Trgovi i ulice na kojem su djecu i odrasle zabavljali osam izvođača s 40 predstava.

- Govoreći iz pozicije organizatora zadovoljni smo ovogodišnjim MDF-om. Vjerujem da i publika dijeli to mišljenje posebno zbog brojnih pozitivnih komentara koje ostavljaju na našim društvenim mrežama i mailovima zahvale. Tome svjedoči i rekordno brza prodaja karata koja se ponavlja iz godine u godinu. Unatoč pozitivnim vanjskim pokazateljima, ne znači da nema prostora za napredak. Dapače. Na greškama se učimo i tako razvijamo Festival, a ne prihvatiti konstruktivne, opravdane kritike za Festival bi značilo nazadovanje – kazala je Ivana Badžim, voditeljica ureda MDF-a, dodajući:

Foto: Ante Baranić

- Postoje i čimbenici na koje ne možemo utjecati, a to je vrijeme. Konkretno, ove godine imali smo kišu, ali to nije bitno utjecalo na festivalski program. Jednu smo predstavu samo odgodili za dan kasnije, a sve ostalo održano je po planu. Oko 80 posto našeg programa odvija se na otvorenom i u tom uvelike ovisimo o vremenskim uvjetima. Neki su nam prigovorili da je nevjerojatno da nemamo alternative u tim situacijama. Ali to je čar festivala! Ta povremena neizvjesnost, posebno za nas organizatore. A publika uvijek može vratiti ulaznice, ako je predstava otkaza ili pričati budućim generacijama kako su pokisnuli na ljetnoj pozornici ili trčeći s nje doma. No, zaista se rijetko dogodi da predstavu moramo otkazati zbog vremena.

Foto: Ante Baranić

Teško je izdvojiti neku od predstava no sigurno bi valjalo spomenuti odlične i uporne članove Theatre Young iz glavnog grada Južne Koreje Seula. Za razliku od drugih stranih ansambla koji predstave igraju na svom jeziku, Korejci su lutkarsku verziju Vivaldijeva „Četiri godišnja doba“ izveli na hrvatskom! Trebala su im puna tri mjeseca da nauče naš jezik, i na kraju su odradili predstavu bez problema!

Međunarodni dječji festival već godinama je disperziran i u druga mjesta Šibensko-kninske županije. Tako su ove godine dvije radionice održane u Murteru i Vodicama, a predstave su odigrane u Drnišu i Jezerima. Premda je 58. MDF tek završio, već su počele pripreme za 59. izdanje. Šibenčani su izuzetno ponosni na ovaj jedinstveni festival u kojem njihov grad tijekom 14 dana postane središte djece cijelog svijeta.