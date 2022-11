Zlatne kune HS Produktu, Olimpu, Aquarium Puli, Erste banci, Wiener osiguranju i Orqi

Karlovački HS Produkt osvojio je Zlatnu kunu u kategoriji velikih tvrtki. Olimp je najuspješnije srednje poduzeće, Aquarium Pula malo, dok su u kategoriji banke i društva za osiguranje nagradu odnijeli Erste banka i Wiener osiguranje. Objavljeno je to na večerašnjoj svečanosti u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu gdje su se u povodu 26. dodjele nagrade Zlatna kuna, koju HGK najuspješnijima dodjeljuje od 1993., okupili predstavnici poslovne zajednice koji već jesu i oni koji tek postaju brend Hrvatske na europskom i svjetskom tržištu.

Najinovativnijom tvrtkom proglašena je osječka Orqa koja se u pet godina od osnutka prometnula u jednu od tehnološki najnaprednijih tvrtki, koja proizvodi i u više od 50 zemalja diljem svijeta izvozi video sustave i komponente bespilotnih letjelica. Rješenja i proizvode nastale u Osijeku koristi i Američko ministarstvo obrane, a za ovu, novu kategoriju Zlatne kune formiran je poseban žiri kojeg su činili poduzetnik i investitor Davorin Štetner, predsjednik uprave Telemacha za Hrvatsku i Sloveniju Adrian Ježina i suvlasnik tvrtke Geolux Tomislav Grubeša.

Zlatna kuna dodijeljena je u šest kategorija, a vrijedi istaknuti da su, uz financijske pokazatelje, po prvi put u kategorijama nagrade malim, srednjim i velikim tvrtkama uključeni pokazatelji održivosti, kao jednog od strateških područja koje Hrvatska gospodarska komora prepoznaje i potiče kod domaćih tvrtki, priopćili su iz HGK.

_ Među ovogodišnjim nominiranim i laureatima imamo tvrtke i pojedince koji mogu biti zvijezde vodilje našoj djeci, koji u našoj zemlji stvaraju globalne uspjehe, postaju mjerilo kvalitete i lideri u najnaprednijim tehnologijama. Istovremeno, imamo i one koji su garancija sigurnosti, stabilnosti i održivosti svih ovih intenzivnih i izazovnih godina, u kojima su mnogi giganti nestajali s tržišta _ poručio je Luka Burilović, predsjednik HGK.

Naglasio je kako ulaskom u eurozonu i šengenski prostor, predvođeni uspješnim tvrtkama koje su kralježnica našeg gospodarstva, Hrvatska ima priliku zauzeti još veći prostor jedinstvenog EU tržišta od gotovo 450 milijuna potrošača i gospodarstvenika, posebice u trenutku kad su svi oni više nego ikada okrenuti unutarnjem tržištu EU. O tome najbolje govori podatak da je izvoz iz RH u prvih sedam mjeseci ove godine porastao za gotovo 32 posto, a kada se tome pridodaju i Vladine mjere vrijedne oko 21 milijardu kuna, što je gotovo 6,3% BDP-a, onda nalazim uporište da se u današnjem govoru, premda bi se to od mene očekivalo, ne osvrćem na krizu, rekao je Burilović, istaknuvši kako se večeras slave tvrtke i pojedinci koji su se usudili, odvažili, riskirali i na kraju uspjeli.

Erste banka, najuspješnija je banka u Hrvatskoj u 2021. budući da je uz rast dobiti zadržala stabilnost operativnog poslovanja, ali i omogućila online realizaciju gotovinskih kredita putem digitalne platforme George i za klijente drugih banaka. Keks Pay aplikacija bilježi kontinuirani razvoj i rast korisnika, a ova banka daje i značajan doprinos podizanju financijske pismenosti.

Za Wiener osiguranje, laureata u kategoriji najuspješnijeg društva za osiguranje, prošla je godina bila najbolja po ostvarenoj premiji osiguranja. Tržišni su lider u segmentu životnih osiguranja s uravnoteženim portfeljem životnog i neživotnog osiguranja. Aquarium Pula od malog se obiteljskog obrta s dvjestotinjak kvadrata izložbenog prostora preobrazio u trgovačko društvo koje zapošljava 35 djelatnika i 10-ak studenata u sezoni i sa 2500 m2 unutarnjeg i vanjskog prostora predstavlja turističku atrakciju Pule. Svake godine sredstva se reinvestiraju u revitalizaciju i razvoj akvarija, a tvrtka daje značajan doprinos očuvanju ugroženih vrsta i staništa te podiže svijest o sve učestalijim naglim promjenama u moru.

Olimp je pak prva i jedina tvornica u Hrvatskoj koja proizvodi gotove proizvode za potpalu vatre i izvozi ih u EU, Sjevernu Afriku, Bliski Istok, Australiju, Novi Zeland i Južnoafričku Republiku. Uz primjenu visoke tehnologije i visoke kvalitete proizvoda, kao pokretač uspjeha ističu vlastiti tim kao i to da nastavljaju s investicijama u novu infrastrukturu, strojeve i tehnologiju, digitalizaciju poslovanja, ali i rast broja zaposlenih.

HS Produktu, koji je kao i lani najuspješnije veliko trgovačko društvo, Zlatnu je kunu uručio premijer Andrej Plenković. Unatoč svjetskim problemima i inflaciji u 2021. tvrtka je povećala prihode za 23,4%, od čega najveći udio čine prihodi na inozemnom tržištu. Tvrtka zapošljava više od 1800 radnika i kontinuirano ulaže u radnike, nove tehnologije, automatizaciju i robotizaciju pogona. Veliki se napori ulažu za prelazak na alternativne izvore energije, povećanje djelotvornosti gospodarenja otpadom i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš te se uskoro planiraju ulaganja u solarnu elektranu u vrijednosti od 100 milijuna kuna.

- Mislim da je napor koji smo radili u proteklim godinama da vaš posao, vaš rad učinimo lakšim, vidljiv. On je vidljiv i kroz porezna rasterećenja, administrativna rasterećenja, kroz parafiskalne namete koje smo nastojali olakšati do mjere da imate i manje troškova i manje briga u administriranju svih tih zadaća - kazao je večeras premijer obraćajući se gospodarstvenicima.

Istaknuo je kako se istodobno ostvaruju veliki kapitalni i strateški ciljevi.

- Doći u poziciju da istoga dana, a to je 1. siječnja 2023. godine, Hrvatska postane i članica euro područja i članica šengenskoga prostora, za vas koji se bavite gospodarstvom, za vas koji se bavite ulaganjima, za vas koji se bavite proizvodnjom i izvozom znači ogromnu prekretnicu. Hrvatska dolazi u krug samo 15-ak zemalja koje su istodobno i u NATO-u, u EU i u Schengenu i u euro području, i praktički imamo sve moguće reference i za ulagače i za, u reputacijskom smislu, za jednu sasvim drugu razinu kredibiliteta - i kad je riječ o financijskim institucijama, financijskim tržištima, ulagačima, prepoznatljivosti i općoj percepciji zemlje i njenoga gospodarstva. Pozitivni efekti ta dva trenutka bit će s nama dugi niz godina. Možda u prvom trenutku nećemo sami moći dovoljno valorizirati koliko će oni pomoći Hrvatskoj i hrvatskom gospodarstvu, ali vi koji to pratite, koji se pripremate i za jedno i za drugo i koji ste podržavali tu politiku i strateške ciljeve dublje integracije Hrvatske u EU, siguran sam da ćete to prepoznati i na odgovarajući način se pozicionirati i imati koristi - naglasio je Plenković.

Nagradu za životno djelo Zlatna kuna dobio je Darinko Bago, nekadašnji čelnik Končara, za doprinos u razvoju hrvatskog gospodarstva, posebice izvozno orijentirane industrije, te osnivač udruge Hrvatski izvoznici koju je vodio više od 18 godina ukazujući na probleme i nudeći rješenja za jači iskorak i bolju poziciju izvozno orijentiranih kompanija.