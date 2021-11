VELIKI INTERVJU: U Hrvatskoj potrebe poduzetnika zahtijevaju još više jednostavnosti i digitalizacije

Snježana Mamuzić Krpan već s 26 godina je postala najmlađa direktorica u poslovanju s pravnim osobama, i to u istoj banci u kojoj je njezin poslovni put i započeo, Erste banci. U radu s poduzetnicima ima gotovo 20 godina iskustva, a posljednjih 12 posvećena je radu s malim poduzetnicima. Kako bi što bolje razumjela potrebe poduzetnika, oni prisustvuju čak i nekim internim sastancima, a zajedno s Erste bankom želi znati i njihove planove te ambicije. Jedino na taj način mogu se kreirati optimalna rješenja koja će odgovarati stvarnim potrebama poduzetništva.

U intervjuu objasnila nam je stanje poduzetničke scene u Hrvatskoj te zbog čega dolazi do aktualnih problema s kojima se poduzetnici danas susreću. U proteklih 12 godina mnogo je naučila o potrebama poduzetnika pa objašnjava i ulogu banaka u rješavanju ovih problema. Posebno se osvrnula na financijsku edukaciju poduzetnika u Erste banci te na čemu je u dijalogu s poduzetnicima potrebno raditi kako bi se poduzetništvo optimiziralo.

Hrvatska je prije svega zemlja bogata količinom malih poduzetnika. Možete li ukratko pojasniti kako mali poduzetnici doprinose gospodarstvu Hrvatske?

Prema službenim podacima Fine, u 2020. godini u Hrvatskoj je poslovalo gotovo 140 tisuća poduzetnika, od kojih su 9 posto mali, a 90 posto mikro poduzetnici. Istovremeno su zapošljavali više oko 500 tisuća ljudi što čini više od 50 posto ukupno zaposlenih u poslovnim subjektima. Iz ovih podataka je jasno koliko je segment mikro i malih poduzetnika bitan za razvoj i rast, ali i stabilnost cjelokupnog gospodarstva. U brojnim slučajevima taj je segment vrlo uspješan ne samo na domaćem, već i na međunarodnom tržištu, a najbolji primjer su domaće IT tvrtke koje rastu velikom brzinom. Vrlo bitna je i poruka koju prenose u svijet te koja pokazuje da je Hrvatska plodno tlo za uspješne startupove i zanimljiva destinacija za ulagače.

Prema nedavnim istraživanjima, SME sektor karakterizira i niska razina inovativnosti te problem konkurentnosti, ali i proaktivnosti u RH. Možete li pojasniti zašto do toga dolazi?

Iako su inovativna i konkurentna poduzeća važna za gospodarstvo svake države, pa tako i Hrvatske, činjenica je da globalna istraživanja pokazuju da Hrvatska ne stoji najbolje po pitanju inovativnosti ili elemenata okruženja koja potiču inovativnost. Jedan od razloga je što inovativna poslovna ideja uključuje velike inicijalne troškove razvoja proizvoda i istraživanja tržišta, te u nastavku oglašavanja inovacije, što si većina naših poduzetnika ne može priuštiti bez pomoći neke vrste investitora.

Osim toga, zbog veće stope nezaposlenosti poslovni subjekti se često osnivaju iz potrebe, pa stoga biraju provjerene poslovne ideje koje su se do sada pokazale kao najlukrativnije. Tome treba pridodati i visoke ulazne i izlazne troškove u poduzetničke pothvate (ulazne potpore, kreditne garancije). Njihovo smanjivanje svakako bi doprinijelo omogućavanju viših stopa rizika i inovativnosti pri poslovnim poduhvatima.

S kakvim se sve problemima mali poduzetnik susreće na samom početku svog poslovanja u Hrvatskoj? Neki komentiraju da je glavni problem politika i zakonodavstvo te prijeko potrebne reforme i pojednostavljivanje procesa.

Posljednjih godina puno se radilo na izgradnji poduzetničke infrastrukture i niza potpornih institucija koje bi poticale i pomagale razvoj poduzetništva, a aktivno se radi i djeluje na uređenju zakonodavstva. No, potrebe poduzetnika zahtijevaju još više jednostavnosti i digitalizacije. Također, izazovi s kojima se poduzetnik susreće prvenstveno ovise o njegovom poduzetničkom znanju i početne točke iz koje ulazi u novi poduzetnički poduhvat. Kako bismo ih bolje razumjeli i educirali, pristup institucija, pa tako i banaka, trebao bi se prilagođavati ovisno o tipu poduzetnika kojem pristupamo.

Dodatno, poduzetnici i njihova proaktivnost i otvorena komunikacija čine važnu ulogu u promjenama u gospodarstvu jer nas potiču na promjene, a naša je obveza da ih aktivno slušamo, prilagođavamo se i pomažemo im da unaprijede svoje poslovanje i povećaju konkurentnost.

Kako bi što bolje razumjele perspektivu poduzetnika, banke s njima moraju biti u konstantoj komunikaciji, a moraju biti dostupne i za sve upite

Što banke ovdje čine kako bi potaknule jednog poduzetnika?

Kada govorimo o svakodnevnom poslovanju malih poduzetnika prvenstveno je važno razumjeti specifičnosti njihovog poslovanja što iziskuje kontinuiranu i čestu komunikaciju, kao i prisustvo na terenu kako bi sve njihove izazove prenijeli na naše interne procese te gradili sustav koji je održiv za sve uključene strane. Poduzetnike potičemo na aktivnu i otvorenu komunikaciju u odnosu s bankom jer samo otvorenim partnerskim odnosom, posebno u situacijama financiranja dugoročnih projekata, možemo adekvatno pristupati rješavanju svih zahtjeva, i onih razvojnih, ali i u slučajevima kada poduzetnik ima potrebe za restrukturiranjem poslovanja. Tu je i segment edukacije poduzetnika u njihovim razvojnim fazama gdje trebaju biti prisutne ne samo banke, već i sustav u cjelini. Erste banka je u tom segmentu prisutna već dugi niz godina, a posebno smo aktivni u provedbi financijskog i mentorskog praćenja poduzetnika početnika, čiji smo začetnici na tržištu.

Što biste rekli, ima li prosječan mali hrvatski poduzetnik jasno dostupne informacije i potrebnu te adekvatnu edukaciju kako bi bio uspješan? Trenutačno na tržištu postoji velik broj dostupnih izvora i institucija, od poduzetničkih centara i inkubatora do raznih on-line sadržaja i mentorskih programa, koji mogu pomoći poduzetnicima, posebno u počecima njihovih poslovnih poduhvata. Ipak, dosta toga ovisi o samom poduzetniku koliko će iskoristiti te izvore, ali i ostalim institucijama, uključujući i banke, koje rade na osvještavanju svih aspekata poslovanja, pa i onih rizičnih, kako bismo ih potaknuli na korištenje svih dostupnih informacija i edukacija.

Kroz komunikaciju s našim klijentima primjećujem da je njihova uspješnost usko vezana uz osobni motiv da se nose sa svim izazovima poslovanja. Zato bismo u budućnosti trebali više pažnje pridavati jačanju njihovih upravljačkih kompetencija te njihovom osnaživanju da se uspješno nose sa svim razvojnim fazama svojih poduzeća.

Kako biste komentirali, s obzirom na sve veću digitalizaciju i druge prednosti, koje su danas odlike uspješnog malog poduzetnika? Kakve karakteristike danas treba imati poduzetnik da bi uspio?

Činjenica je da je svijet poduzetništva izazovan i zahtijeva veliku hrabrost, znanje i prilagodljivost. Neovisno o digitalizaciji i novim trendovima u poslovnom okruženju, ono što uspješne poduzetnike čini drugačijim je njihova strast prema onome što rade, visoka razina osobne odgovornosti, te veliki osobni angažman u svim fazama poslovanja. No, tu je važno napomenuti da često poduzetnički entuzijazam može biti pogođen raznim okolnostima pa su prilagodljivost i brza reakcija u promjeni smjera poslovanja ili donošenju određenih poslovnih odluka, ključni za uspješno poslovanje. Oni, naime, u jednoj osobi imaju nekoliko uloga, što u početku poslovanja predstavlja prednost, no kako se poslovanje razvija to se može pretvoriti u teret daljnjem razvoju. U tim trenucima važno je raditi na razvoju tima ili barem osvijestiti tu potrebu te s vremenom minimizirati upravljački rizik.

Kako Erste banka radi na financijskoj edukaciji poduzetnika te nudi li neke usmjerene programe za poduzetnike?

Uz standardnu podršku stručnih timova banke koji poduzetniku prenose potrebna znanja te ulažu vrijeme u kreiranje dodatne vrijednosti za njegovo poslovanje, tu bih svakako istaknula program Erste Starter namijenjen svima onima koji kreću u poduzetničke vode, za osobe koje se samozapošljavaju, odnosno poduzetnike-početnike koji su unutar posljednje dvije godine otvorili vlastito poslovanje. Taj program, uz poslovne alate, savjetovanje i financiranje, nudi i besplatnu edukaciju o poduzetničkim temama za poduzetnike početnike, ali i one iskusnije. Osim toga, klijentima koji nam se obrate za financiranje, omogućena je i pomoć u obliku savjetovanja o održivosti i provedivosti poslovnog poduhvata na temelju izrađenog poslovnog plana. U posljednjih pet godina, otkad provodimo ovaj program, Erste banka financijski je podržala više od 230 klijenata s gotovo 35 milijuna kuna, a tijekom istog razdoblja edukaciju je uspješno prošlo gotovo 2.000 poduzetnika početnika.

Financijska pismenost jedan je od ključnih faktora za uspješno poslovanje poduzetnika pa se zato baš na ovom području odrađuje konstantna edukacija

Što je malim poduzetnicima prije svega bitno u poslovanju s bankama?

Imamo u vidu i da je klijentima u današnjem složenom i dinamičnom poslovnom okruženju vrlo važna brza i fleksibilna potpora banke. Prije svega im je bitno naše razumijevanje, dostupnost te da imaju na raspolaganju tim ljudi kojima se uvijek mogu obratiti s određenim pitanjem. Tu ne mislim samo na pitanja o kreditiranju ili kapitalnim projektima, već za dnevne operativne upite koje žele riješiti brzo i jednostavno. Važna im je i naša potpora u digitalnom segmentu kako bi s bankom mogli poslovati jednostavno i brzo. Također, poduzetnici traže jednostavne i konkurentne proizvode uz fleksibilne uvjete osiguranja, kako ne bi trebali za male iznose osiguravati kredit određenim čvrstim kolateralom. S obzirom na niz garantnih jamstava to smo im u prilici i omogućiti. Da bismo razumjeli poduzetnike smatram da je bitno u svakodnevnom poslovanju, a onda i u definiranju naših internih procesa, staviti se u poziciju klijenta te mu i na taj način olakšati poslovanje. Uistinu je potrebno staviti klijenta na prvo mjesto, čuti ga, razumjeti ga, sagledati širu sliku te u konačnici odabrati najbolju opciju za svakog individualno.

Zašto se Erste banka odlučila podržati program EY Poduzetnik godine?

Vesele nas uspjesi naših klijenata i smatramo da ovaj program daje dobar primjer ostalim poduzetnicima na iskorak, kao i rast i razvoj poslovanja. Imamo zaista veliki broj kvalitetnih poduzetnika koji doprinose gospodarstvu, a primjeri uspješnih poduzetnika mogu ih dodatno ohrabriti i potaknuti na nove poslovne poduhvate.

Sadržaj nastao u suradnji s EY Hrvatska