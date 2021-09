U zakupu stotine hektara, a ne provode se gospodarski programi

Tko god misli da sukladno gospodarskom programu treba raditi s gubitkom, taj nije normalan. Poljoprivreda je danas biznis, zapošljavam sedam ljudi i moram ih plaćati, povukao sam i 4,5 milijuna kuna iz europskih fondova. I sad bi meni netko trebao uzeti zemlju jer sam djelomično ispoštovao gospodarski program koji sam pisao 2012., a da sam proveo plan o stočarstvu, za koji svi znaju u kakvim je problemima, danas bih bio na cesti – kratko nam je u telefonskom razgovoru rekao Mario Patajac, poljoprivrednik, a ujedno i predsjednik Udruge poljoprivrednika i obrtnika Naša zemlja iz Podgorača, ističući kako još tjedan dana čeka Županiju, Općinu, Ministarstvo... da riješe njegov problem, a tek onda će s cijelom pričom u medije.

Zemlje ima, stoke nema

Odgovor je to na pismo koje je stiglo na adresu Večernjeg lista, u kojem se tvrdi kako je Patajac nedavno podnio zahtjev za prijenos prava i obveza sa sadašnjeg OPG-a na obrt Tena, nakon čega se ispostavilo da se na 79,19 ha državne zemlje u Podgoraču, koju je 2013. ugovorom dobio u 20-godišnji zakup, tek djelomično provodi gospodarski program u kojem se obvezao na ratarsku proizvodnju i tov junadi, 250 grla. Planirane stoke ni godinama poslije nema, utvrdio je inspekcijski nadzor kojega je još lani u travnju “naručila” općina Podgorač. A Patajac nije jedini. Još devet subjekata iz iste općine, kako stoji u izvješću, ne provodi potpuno gospodarski program niti je zatražilo njegovu izmjenu. Gdje je na mjerodavnim adresama, osim u općini Podgorač, taj inspekcijski nalaz “pohranjen”, nepoznato je.

No priča je kulminirala ove godine u srpnju, kad državni tajnik Tugomir Majdak, kako se tvrdi u pismu, potpisom daje suglasnost da Patajac zemljište može prenijeti na obrt – bez uvida u inspekcijski nalaz, tek na osnovu Patajčeve izjave kako ispunjava gospodarski program, što nam je u kratkom telefonskom razgovoru potvrdio i sam Patajac. S obzirom na to da je sustav posljednjih godina decentraliziran i zadnju bi riječ o raspolaganju državnim zemljištem – a i eventualnom raskidu ugovora – trebala imati lokalna samouprava, Majdakova se suglasnost iz općine Podgorač, koja je na to reagirala, kao bumerang odbila natrag do resornog ministarstva. Iz Ministarstva na naš upit odgovaraju kako općina nije na temelju nalaza poljoprivredne inspekcije raskinula ugovor, već je zatražila njihovo očitovanje vezano za ispunjavanje ciljeva gospodarskog programa. Predlažu općini da od Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu zatraži podatke o broju uvjetnih grla svih spornih zakupnika poljoprivrednog zemljišta koji u svom gospodarskom programu navode stočarstvo, podatke o isplati poticaja te, ako se utvrde nepravilnosti, pokrene postupak raskida ugovora.

– Da bi se prije 7-8 godina uopće mogli javiti na natječaj za zemlju, morali su kod javnog bilježnika, kao i svi drugi, pod krivično-materijalnom odgovornošću dati izjavu da će poštovati gospodarski program. I sad, ni osam godina poslije nemaju nijedno tele, nijednog bika... – rekao nam je načelnik općine Podgorač Goran Đanić. I dok se čeka famozni, po tko zna koji novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji bi to riješio, a na današnjim natječajima je neprihvatljiv svatko tko ne ispunjava gospodarski program, činjenica je da općina Podgorač nije izoliran slučaj. Državna zemlja, deseci, pa i stotine hektara, godinama unazad dijelili su se na dugi rok šakom i kapom i na “lijepu riječ” – i bez uvjetovanja gospodarskih programa, što potvrđuju i revizije ugovora o dugoročnom zakupu i koncesiji, s kojima je Ministarstvo poljoprivrede, i prije nego je isplivao Patajčev slučaj, naveliko krenulo.

Ugovore raskida JLS

– Od Državnog inspektorata (DIRH) zatražena je dodatna kontrola gospodarskih programa te će se u svakom slučaju gdje se utvrde nepravilnosti postupiti sukladno zakonu. Dosadašnjom revizijom 90 od 246 ugovora u kojima je površina zemljišta u zakupu veća od 50 ha, utvrđeno je 12 odstupanja u vezi s gospodarskim programom. Nalazi DIRH-a poslani su jedinicama lokalne samouprave (JLS) na postupanje po zakonu, budući da, prema važećem Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, JLS raskida ugovor o zakupu u slučaju nepravilnosti – odgovaraju u Ministarstvu, ističući kako u izmjenama Zakona, koje su u tijeku, predlažu mogućnost raskidanja ugovora s njihove strane, ako JLS to ne učini. – Također razmatramo mogućnost preciziranja vremena otklanjanja nedostataka za poljoprivrednike koji ne provode gospodarski program ili ga provode djelomično – dodaju.

Primjerice, prijedlog je da korisnici zemljišta po ugovorima sklopljenim po ranijim zakonima, koji imaju odredbu o gospodarskom programu u ugovoru, a nisu ga priložili, budu dužni u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu izmjene zakona izraditi prijedlog novog sukladno odredbama važećeg ugovora i dostaviti ga JLS-u. Što se tiče potpisivanja suglasnosti državnog tajnika u primjeru Patajca, u Ministarstvu kažu kako nema razlike – “u pripremi dokumenata za potpis razine državnih tajnika sudjeluju službe i ravnatelji koji iste prethodno odobravaju sukladno zakonskim odredbama”.

